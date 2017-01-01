Нардеп-втікач Онищенко підтвердив, що дитина у гімнастки Різатдінової від нього

За його словами, хлопчика назвали Ромою на честь його батька

Олександр Онищенко зізнався, що є батьком дитини гімнастки Анни Різатдінової. Нагадаємо, 12 листопада знаменита українська гімнастка, володарка бронзової медалі на Олімпіаді у Ріо, вперше стала мамою. Про це вона повідомила у себе на сторінках у соціальних мережах. Однак, хто є батьком дитини, відомо не було. Були чутки, що батько –



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Олександр Онищенко

За його словами, хлопчика назвали Ромою на честь його батька

Олександр Онищенко зізнався, що є батьком дитини гімнастки Анни Різатдінової.

Нагадаємо, 12 листопада знаменита українська гімнастка, володарка бронзової медалі на Олімпіаді у Ріо, вперше стала мамою. Про це вона повідомила у себе на сторінках у соціальних мережах.

Однак, хто є батьком дитини, відомо не було. Були чутки, що батько – народний депутат-втікач Олександр Онищенко. Але їх ніхто не підтверджував.

Як стверджує «Страна», Онищенко нарешті зізнався, що дитина справді його, і він щасливий знову стати татом.

«Я вдячний Ані за сина. Назвали на честь мого батька – Рома. Мама та малюк почувають себе прекрасно. А я? Ну, а як може почувати себе чоловік, який знову став батьком. Так, у моєму житті теж бувають прекрасні новини», - заявив він.

Анна Різатдінова, у свою чергу, ділиться з передплатниками свого журналу, що її життя кардинально змінилося після пологів, але це неймовірні відчуття.

Аня родом із Сімферополя. З п'яти років її тренувала мама. Різатдінова дружить з відомими гімнастками Ганною Безсоновою й Іриною Блохіною.

Додається, що у бізнесмена Олександра Онищенка є вже двоє дітей: 22-річна дочка Діана та 15-річний син Олександр.

Джерело: Страна.ua