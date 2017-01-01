  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
    Скотч. Спорт

    Нардеп-втікач Онищенко підтвердив, що дитина у гімнастки Різатдінової від нього

    За його словами, хлопчика назвали Ромою на честь його батька
    Олександр Онищенко зізнався, що є батьком дитини гімнастки Анни Різатдінової. Нагадаємо, 12 листопада знаменита українська гімнастка, володарка бронзової медалі на Олімпіаді у Ріо, вперше стала мамою. Про це вона повідомила у себе на сторінках у соціальних мережах. Однак, хто є батьком дитини, відомо не було. Були чутки, що батько –
    • 24 Листопада, 14:52
    • Розсилка
    Олександр Онищенко
    Олександр Онищенко

    За його словами, хлопчика назвали Ромою на честь його батька

    Олександр Онищенко зізнався, що є батьком дитини гімнастки Анни Різатдінової.

    Нагадаємо, 12 листопада знаменита українська гімнастка, володарка бронзової медалі на Олімпіаді у Ріо, вперше стала мамою. Про це вона повідомила у себе на сторінках у соціальних мережах.

    Однак, хто є батьком дитини, відомо не було. Були чутки, що батько – народний депутат-втікач Олександр Онищенко. Але їх ніхто не підтверджував.

    Як стверджує «Страна», Онищенко нарешті зізнався, що дитина справді його, і він щасливий знову стати татом.

    «Я вдячний Ані за сина. Назвали на честь мого батька – Рома. Мама та малюк почувають себе прекрасно. А я? Ну, а як може почувати себе чоловік, який знову став батьком. Так, у моєму житті теж бувають прекрасні новини», - заявив він.

    Анна Різатдінова, у свою чергу, ділиться з передплатниками свого журналу, що її життя кардинально змінилося після пологів, але це неймовірні відчуття.

    Аня родом із Сімферополя. З п'яти років її тренувала мама. Різатдінова дружить з відомими гімнастками Ганною Безсоновою й Іриною Блохіною.

    Додається, що у бізнесмена Олександра Онищенка є вже двоє дітей: 22-річна дочка Діана та 15-річний син Олександр.

    Джерело: Страна.ua

    спорт Ганна Різатдінова Олександр Онищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ