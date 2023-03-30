Головна Новини
search button user button menu button

Зі Львову до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Зі Львову до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
фото: еспресо

Кожні два-три дні зі Львова вирушають автобуси до російської столиці

Незважаючи на закритий кордон із Російською Федерацією, приватні перевізники пропонують українцям потрапити на територію країни-агресора через Європу. Про це йдеться у репортажі «Еспресо TV»

Поки на офіційні перевезення встановлена заборона, перевізники влаштували бізнес на поїздках до країни-агресорки. У соціальних мережах існують групи, де щодня публікують оголошення про рейси до Москви.

Наприклад, подорож зі Львова до Червоної площі коштує від 300 доларів. Маршрут перевізників прокладено через країни Європи, зокрема через Польщу, Литву та Латвію.

Про популярність подібних послуг можна судити за частотою подорожей. Перевізники вирушають зі Львова приблизно раз на два-три дні. Також працюють і перевезення назад до України.

У Держприкордонслужбі зазначили, що не мають можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, оскільки неможливо визначити їхню кінцеву точку подорожі.

«Люди їдуть, наприклад, до Москви. Як прикордонники можуть заборонити їм їхати? Ми діємо згідно із законом України. Якщо людина не має заборони на виїзд з України через ті функціонуючі пункти пропуску, то ми не можемо її не пропустити», – пояснили у відомстві.

Як зазначають юристи, в тому, що українці їдуть до РФ із туристичною метою, немає складу злочину. Водночас перевізники таким чином порушують закон.

Представник СБУ у Львівській області Роксолана Яворська зазначила, що не існує пасажирського сполучення між Україною та РФ через європейські країни. За її словами, за подібними пропозиціями можуть стояти шахраї або представники ворожих спецслужб.

Між іншим, раніше, СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька.

Теги: відео росія Львів кордон Європа перевезення прикордонники бізнес закон українці Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
17 березня, 12:05
Галкін жорстко висміяв путіністку Доліну, яка «між надгробками повзе» по кладовищу
Галкін жорстко висміяв путіністку Доліну, яка «між надгробками повзе» по кладовищу
23 березня, 23:22
Палають автівки: наслідки ранкового обстрілу Києва (відео)
Палають автівки: наслідки ранкового обстрілу Києва (відео)
9 березня, 08:31
На ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання
Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн Волонтерська ініціатива
1 березня, 15:49
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
7 березня, 23:38
Відбудова України та реабілітація воїнів: Кличко зустрівся з делегацією Чехії
Відбудова України та реабілітація воїнів: Кличко зустрівся з делегацією Чехії
14 березня, 11:34
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Вчора, 06:31
Прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників за три доби
Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою
26 березня, 13:24
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
26 березня, 17:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
96K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
33K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
33K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
25K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

«Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка» – Жан Беленюк
Сьогодні, 03:45
На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)
Сьогодні, 03:15
Вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть
Сьогодні, 02:30
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
Сьогодні, 02:00
Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)
Сьогодні, 00:34
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту