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Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн
На ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання
фото: Метінвест

Техніка відразу направиться в район виконання бойових дій

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ отримали техніку, яка необхідна для побудови мереж комунікації: 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори. Крім того, бійцям передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість передачі – понад 20 мільйонів гривень. Надала допомогу компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

«Ми передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, і дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати ЗСУ. І в рамках «Сталевого фронту», я думаю, це не остання передача», – запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район. 

«Завдяки цій передачі як мінімум рота, навіть трохи більше, буде повністю забезпечена шифрованим зв’язком. Добре, що є як портативні радіостанції, так і автомобільні: їх зараз дуже не вистачає на фронті. Ці радіостанції відповідають усім нашим вимогам для забезпечення секретності зв’язку. А за рахунок командирських радіостанцій можна робити групові та індивідуальні виклики, щоб не чули інші. І це також забезпечує підвищену секретність, і перехоплення зв’язку тоді неможливе», – розповідає боєць з позивним Грей. 

У Метінвест зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладання в найкоротші терміни – адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання. Особливо – комунікаційна техніка для бойових машин.

«Дуже цінним засобом комунікації є внутрішня система зв’язку та комунікації для бронетранспортера М-113, яку ми передаємо. Вона дозволятиме глушити шум гусениць та виконувати ефективно бойові завдання в координації з командним пунктом. Також передаємо, здавалось би, побутові цивільні станції EcoFlow в сумі на 11 кіловат – вони будуть підтримувати командний пункт постійним резервним живленням, і координувати бронебійну техніку та підрозділи на передовій. Власне, механіка побудови зв’язку полягає в тому, що автономні зарядні станції та ретранслятори вибудовуються на лінії фронту, що дозволяє підвищувати покриття і координувати військові операції», – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль. 

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн — в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.

Теги: бізнес військові фронт 24 лютого

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