Військовослужбовці отримали від «Сталевого фронту» засобів зв’язку на 20 млн

Техніка відразу направиться в район виконання бойових дій

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ отримали техніку, яка необхідна для побудови мереж комунікації: 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори. Крім того, бійцям передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість передачі – понад 20 мільйонів гривень. Надала допомогу компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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«Ми передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, і дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати ЗСУ. І в рамках «Сталевого фронту», я думаю, це не остання передача», – запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

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«Завдяки цій передачі як мінімум рота, навіть трохи більше, буде повністю забезпечена шифрованим зв’язком. Добре, що є як портативні радіостанції, так і автомобільні: їх зараз дуже не вистачає на фронті. Ці радіостанції відповідають усім нашим вимогам для забезпечення секретності зв’язку. А за рахунок командирських радіостанцій можна робити групові та індивідуальні виклики, щоб не чули інші. І це також забезпечує підвищену секретність, і перехоплення зв’язку тоді неможливе», – розповідає боєць з позивним Грей.

У Метінвест зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладання в найкоротші терміни – адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання. Особливо – комунікаційна техніка для бойових машин.

«Дуже цінним засобом комунікації є внутрішня система зв’язку та комунікації для бронетранспортера М-113, яку ми передаємо. Вона дозволятиме глушити шум гусениць та виконувати ефективно бойові завдання в координації з командним пунктом. Також передаємо, здавалось би, побутові цивільні станції EcoFlow в сумі на 11 кіловат – вони будуть підтримувати командний пункт постійним резервним живленням, і координувати бронебійну техніку та підрозділи на передовій. Власне, механіка побудови зв’язку полягає в тому, що автономні зарядні станції та ретранслятори вибудовуються на лінії фронту, що дозволяє підвищувати покриття і координувати військові операції», – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн — в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

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Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.