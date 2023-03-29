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Пригожин націлився на місце Путіна – ISW

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
фото ілюстративне

Засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Пригожин змінює тактику ведення інформаційної війни

28 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) опублікували звіт, у якому дійшли висновку, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин намагається представити себе у російських ЗМІ як предентент на пост президента РФ у 2024 році.

Зокрема, вони зауважили, що власне агентство новин вагнерівця опублікувало інтерв'ю, яке він дав російським журналістам Russia Today, РІА Новини та Федерального агентства новин від 14 березня 2023 року.

«Це інтерв’ю заслуговує на увагу своїм унікальним форматом – під час інтерв’ю Пригожин, здавалося, імітував те, як президент Росії Володимир Путін знімає свої хореографічно оформлені публічні зустрічі, або щоб тихо висміяти Путіна, або тонко припустити, що Пригожин міг би стати президентом Росії, як Путін. Хореографія та постановка інтерв’ю Пригожина поміщає в кадр камери за столом навпроти його аудиторії так само, як це зазвичай відбувається під час відеозйомки зустрічей і фотосесій Путіна», – йдеться у звіті ISW.

До того ж, експерти зазначають, що цей стиль фільму незвичайний для Пригожина, оскільки його публічні відеозаяви зазвичай не використовують такий стерильний формат. Він здебільшого воліє знімати себе широкими кадрами на полях битв або в динамічних, але постановочних відео, які прагнуть здаватися відвертими та суворими.

«Пригожин може спробувати спародіювати кінематографічний стиль Путіна в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападу на Кремль або провести мовчазні паралелі між Пригожиним і офісом російського президента», – йдеться також у звіті.

Нагадаємо, кілька днів тому, Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW.

 

 

 

Теги: ПВК Вагнера вибори президент росія політика війна путін

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