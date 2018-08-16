Зі Швеції хочуть депортувати постраждалу внаслідок теракту українку



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Теракт у Стокгольмі, 7 квітня 2017 року

Ірина має намір оскаржити рішення міграційної ради

Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу у теракті в Стокгольмі.

Про це повідомляє місцеве видання Dagens Nyheter.

Ірині ампутували праву ногу і кілька тижнів вона перебувала в лікарні. Жінка була серед ключових учасників судового процесу над зловмисником, який влаштував теракт, Рахматом Акіловим, тому їй надали тимчасову візу, а її доньці дозволили переїхати з Києва до Швеції.

Але кілька днів тому шведська міграційна рада ухвалила рішення про те, що Ірина та її 13-річна донька Софія, яка навчається у шведській школі, мають залишити країну, бо її гуманітарна ситуація «не видається особливо серйозною».

Українка має намір оскаржити рішення міграційної ради, і через свого публічного представника заявила, що не зможе отримати в Україні такого ж догляду, як у Швеції. Ірина пояснює, що в Україні, наприклад, дорогі медичні засоби, а жінці необхідно міняти протез кожні три місяці.

Своєю чергою міграційна рада такої думки не поділяє і вважає, що жінка може отримати необхідну реабілітацію в Україні.

Нагадаємо, теракт в центрі Стокгольму стався 7 квітня 2017 року на пішохідній вулиці Дроттнінггатан, де вантажівка в’їхала у натовп.

В результаті теракту загинули п'ять осіб. Півтора десятка людей були поранені.

Джерело: ТСН