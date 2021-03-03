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    Після великих вихідних різко зміниться погода. Синоптики озвучили прогноз

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    У Міжнародний жіночий день практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями - Після великих вихідних різко зміниться погода. Синоптики озвучили прогноз
    У Міжнародний жіночий день практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями
    Фото: Думская

    У деяких регіонах 9-11 березня буде до -10 градусів

    Погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня – вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення. Про це свідчать дані ресурсу Gismeteo.

    Найхолодніше буде в північно-східних областях, на Заході й Півдні сильних морозів синоптики не прогнозують, але температура там також знизиться.

    Що стосується найближчого часу, 3-4 березня стануть найтеплішими днями.

    Далі з 5 по 8 березня очікується похолодання – вдень від 0 до +5 градусів, вночі -6 морозу. 9–11 березня стане ще холодніше, але після знову потеплішає.

    Що стосується опадів, то в найближчі десять днів синоптики не прогнозують нічого екстремального. Буде часом йти дощ або сніг (залежно від температури повітря).

    На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно. Ночі найімовірніше будуть морозними. Вдень температура буде трохи вища за 0 градусів.

    У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°…+7°.

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень. Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

    В Україні у середу, 3 березня, буде здебільшого сухо, у західних областях на дорогах ожеледиця, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві 3 березня без опадів, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

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    Теги: вихідні прогноз погоди повітря весна дощ
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