Зірка «Гри престолів» влаштував погром у барі в Нью-Йорку

Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців

Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі. Про це повідомляє TMZ. Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців. Після цього адміністрація закладу



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Кіт Герінгтон

Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців

Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі.

Про це повідомляє TMZ.

Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців.

Після цього адміністрація закладу попросила Герінгтона піти.

Зірка «Ігри престолів» покинув бар, однак незабаром повернувся. Потім охорона бару силою витурила актора з закладу, розповів очевидець.

Нагадаємо, хакери викрали у HBO 1,5 терабайти даних, в тому числі сценарії декількох епізодів серіалу «Гра престолів», і згодом оприлюднили вимоги до керівництва телеканалу виплатити їм $6 млн у Bitcoin для запобігання поширення вкраденої інформації.

Хакери дали HBO три дні на виконання вимог.