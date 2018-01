Зірка «Гри престолів» влаштував погром у барі в Нью-Йорку

Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців

Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі.

Про це повідомляє TMZ.

Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців.

Після цього адміністрація закладу попросила Герінгтона піти.

Зірка «Ігри престолів» покинув бар, однак незабаром повернувся. Потім охорона бару силою витурила актора з закладу, розповів очевидець.

Uh-oh #KitHarington got drunk and sloppy at a bar in NYC. @kitharingtoncom https://t.co/xZrZyh901K pic.twitter.com/xVkMqOi5Rd