Зірка «Гри престолів» влаштував погром у барі в Нью-Йорку
- Сьогодні, 05:18
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Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців
Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі.
Про це повідомляє TMZ.
Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців.
Після цього адміністрація закладу попросила Герінгтона піти.
Зірка «Ігри престолів» покинув бар, однак незабаром повернувся. Потім охорона бару силою витурила актора з закладу, розповів очевидець.
Uh-oh #KitHarington got drunk and sloppy at a bar in NYC. @kitharingtoncom https://t.co/xZrZyh901K pic.twitter.com/xVkMqOi5Rd— NY Daily News Video (@NYDNVideo) 6 січня 2018 р.
Нагадаємо, хакери викрали у HBO 1,5 терабайти даних, в тому числі сценарії декількох епізодів серіалу «Гра престолів», і згодом оприлюднили вимоги до керівництва телеканалу виплатити їм $6 млн у Bitcoin для запобігання поширення вкраденої інформації.
Хакери дали HBO три дні на виконання вимог.