  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Зірка «Гри престолів» влаштував погром у барі в Нью-Йорку

    Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців
    Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі. Про це повідомляє TMZ. Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців. Після цього адміністрація закладу
    • Сьогодні, 05:18
    • Розсилка
    Кіт Герінгтон
    Кіт Герінгтон

    Кіт Герінгтон почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців

    Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Герінгтон розбушувався в нью-йоркському барі.

    Про це повідомляє TMZ.

    Герінгтон, мабуть, був сильно п'яний і вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і приставати до гравців.

    Після цього адміністрація закладу попросила Герінгтона піти.

    Зірка «Ігри престолів» покинув бар, однак незабаром повернувся. Потім охорона бару силою витурила актора з закладу, розповів очевидець.

    Нагадаємо, хакери викрали у HBO 1,5 терабайти даних, в тому числі сценарії декількох епізодів серіалу «Гра престолів», і згодом оприлюднили вимоги до керівництва телеканалу виплатити їм $6 млн у Bitcoin для запобігання поширення вкраденої інформації.

    Хакери дали HBO три дні на виконання вимог.

    США кіно Нью-Йорк Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ