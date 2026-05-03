Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру

Ювілейним став пересічний поєдинок чемпіонату Іспанії

Керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне досягнув гросмейстерської позначки 1000 матчів у тренерській кар'єрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні «матрацники» переграли «Валенсію» (2:0) у 34-му турі іспанської Ла Ліги. Перемогу столичному колективу принесли юніори Луке та Кубо. Поєдинок мав потрійне значення: 1000-й матч у кар'єрі Сімеоне загалом, 795-й – на чолі «Атлетіко», 550-й – в еліті чемпіонату Іспанії.

Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда. Контракт Сімеоне з «Атлетіко» розрахований до літа 2027-го.

Тренерська кар'єра Дієго Сімеоне

У лютому 2006 року початківець очолив «Расинг» із аргентинської Авельянеди. На посаді він затримався до початку травня, а два тижні по тому став головним тренером «Естудіантеса» з Ла-Плати.

У грудні 2007-го Сімеоне покликав столичний «Рівер Плейт». Біля керма аргентинського гранда він пробув майже рік, а потім очолив «Сан-Лоренсо», де затримався ще на рік. Першу спробу підкорити Старий світ фахівець зробив у лютому 2011 року.

Сімеоне призначили керманичем італійської «Катаньї». На посаді він затримався лише на півроку та повернувся в «Расинг». Там пропрацював ще півроку та нарешті очолив «Атлетіко».

Досягнення Дієго Сімеоне в ролі тренера

Перший трофей аргентинець завоював на чолі «Естудіантеса». Зі «щуроловами» він виграв Апертуру-2006, а згодом із «Рівер Плейтом» узяв Клаусуру-2008. Решту титулів Сімеоне здобув із «матрацниками».

«Атлетіко» під керівництвом аргентинського фахівця двічі став чемпіоном Іспанії, виграв по Кубку та Суперкубку Іспанії, завоював два трофеї Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА. Двічі Сімеоне виводив мадридців у фінал Ліги чемпіонів.

До слова, раніше «Атлетіко» розписав нічию у півфіналі Ліги чемпіонів із лондонським «Арсеналом». На гол форварда англійського гранда Йокереса відповів «матрацник» Альварес. Матч-відповідь зіграють 5 травня.

Нагадаємо, багаторічний лідер «Атлетіко» Антуан Грізманн переходить в американський «Орландо Сіті». Француз уклав із «левами» контракт до кінця сезону 2027/28. Лави флоридців нападник поповнить влітку.