Головна Новини
search button user button menu button

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Дієго Сімеоне досягнув приголомшливого показника
фото: Reuters

Ювілейним став пересічний поєдинок чемпіонату Іспанії

Керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне досягнув гросмейстерської позначки 1000 матчів у тренерській кар'єрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні «матрацники» переграли «Валенсію» (2:0) у 34-му турі іспанської Ла Ліги. Перемогу столичному колективу принесли юніори Луке та Кубо. Поєдинок мав потрійне значення: 1000-й матч у кар'єрі Сімеоне загалом, 795-й – на чолі «Атлетіко», 550-й – в еліті чемпіонату Іспанії.

Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда. Контракт Сімеоне з «Атлетіко» розрахований до літа 2027-го.

Тренерська кар'єра Дієго Сімеоне

У лютому 2006 року початківець очолив «Расинг» із аргентинської Авельянеди. На посаді він затримався до початку травня, а два тижні по тому став головним тренером «Естудіантеса» з Ла-Плати.

У грудні 2007-го Сімеоне покликав столичний «Рівер Плейт». Біля керма аргентинського гранда він пробув майже рік, а потім очолив «Сан-Лоренсо», де затримався ще на рік. Першу спробу підкорити Старий світ фахівець зробив у лютому 2011 року.

Сімеоне призначили керманичем італійської «Катаньї». На посаді він затримався лише на півроку та повернувся в «Расинг». Там пропрацював ще півроку та нарешті очолив «Атлетіко».

Досягнення Дієго Сімеоне в ролі тренера

Перший трофей аргентинець завоював на чолі «Естудіантеса». Зі «щуроловами» він виграв Апертуру-2006, а згодом із «Рівер Плейтом» узяв Клаусуру-2008. Решту титулів Сімеоне здобув із «матрацниками».

«Атлетіко» під керівництвом аргентинського фахівця двічі став чемпіоном Іспанії, виграв по Кубку та Суперкубку Іспанії, завоював два трофеї Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА. Двічі Сімеоне виводив мадридців у фінал Ліги чемпіонів.

До слова, раніше «Атлетіко» розписав нічию у півфіналі Ліги чемпіонів із лондонським «Арсеналом». На гол форварда англійського гранда Йокереса відповів «матрацник» Альварес. Матч-відповідь зіграють 5 травня.

Нагадаємо, багаторічний лідер «Атлетіко» Антуан Грізманн переходить в американський «Орландо Сіті». Француз уклав із «левами» контракт до кінця сезону 2027/28. Лави флоридців нападник поповнить влітку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Атлетіко (Мадрид) Дієґо Сімеоне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Едерсон близький до переїзду в столицю Іспанії
«Атлетіко» узгодив контракт із зіркою чемпіонату Італії – інсайдер
2 квiтня, 18:44
Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
28 квiтня, 20:49
«Арсенал» продовжує триматися малорезультативної гри у плейоф Ліги чемпіонів
«Атлетіко» і «Арсенал» розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
30 квiтня, 00:48
Тоні Кроос може опанувати нову роль в столиці Іспанії
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
30 квiтня, 18:48
Андрій Лунін не зумів вразити своєю грою цього сезону
Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні
Вчора, 14:54

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua