«Атлетіко» і «Арсенал» розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
«Арсенал» продовжує триматися малорезультативної гри у плейоф Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Одинадцятиметрові вирішили долю домашнього матчу для іспанців

У середу, 29 квітня 2026 року, розпочалася друга півфінальна дуель Ліги чемпіонів між іспанським «Атлетіко» та англійським «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком».

Шлях до півфіналу

Як зазначалося в анонсі перед матчем, «Атлетіко» стартував у плейоф із попереднього раунду, де пройшов «Брюгге» (3:3, 4:1). Далі команда Сімеоне здолала «Тоттенгем» (5:2, 2:3), а в чвертьфіналі створила одну з найбільших сенсацій, вибивши «Барселону»: перемогла на виїзді (2:0) завдяки Альваресу та Сьорлоту і втримала перевагу вдома (1:2), де вирішальний м’яч забив Лукман.

«Арсенал» почав із 1/8 фіналу, обігравши «Баєр» (1:1, 2:0), а в чвертьфіналі пройшов «Спортінг»: мінімальна перемога в гостях і нульова нічия вдома. Єдиний гол у всьому матчевому протистоянні протистоянні забив Гаверц.

Хід гри

Перший тайм пройшов у доволі обережному стилі де команди більше боролися за контроль у центрі поля, ніж створювали небезпечні моменти. «Атлетіко» намагався загрожувати після швидких переходів: Хуліан Альварес змусив Давіда Райю витягувати м’яч у стрибку, а після навісу з флангу неточно головою завершив атаку. Водночас Антуан Грізманн кілька разів опинявся в перспективних позиціях, однак втрачав м’яч під тиском. «Арсенал» відповідав позиційними атаками та активністю на флангах, коли Ноні Мадуеке регулярно створював напругу і обігрував суперників, навіть пробиваючи поруч зі стійкою після зміщення в центр.

Попри відносну рівність гри, вирішальним став один епізод наприкінці тайму. Після боротьби у штрафному майданчику Давід Ганцко сфолив проти Віктора Йокереса, і арбітр призначив пенальті. Сам «постраждалий» впевнено реалізував удар, пробивши в кут попри дотик Яна Облака. У підсумку тайм, який довгий час залишався закритим і небагатим на моменти, завершився мінімальною перевагою «Арсенала» завдяки єдиній по-справжньому результативній нагоді.

Другий тайм змінив динаміку гри, адже «Атлетіко» довелося додавати у агресії та починати доходити до штрафного «Арсенала». Уже на старті другого періоду Хуліан Альварес перевірив ворота зі штрафного, а трохи згодом атаки мадридців стали системними: Антуан Грізманн опинився в ідеальній позиції після відскоку, але влучив у поперечину, а Адемола Лукман двічі створював напругу. Тиск зрештою дав результат: після перегляду VAR арбітр зафіксував гру рукою Бен Вайт, і Альварес впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

Після цього гра стала нервовою й рваною, з великою кількістю пауз і рішень VAR. «Арсенал» відповів хвилею замін і намагався перехопити ініціативу, але найгостріший епізод, яким стало падіння Еберечі Езе у штрафному, після перегляду залишився без пенальті. «Атлетіко» ж продовжував тиснути через фланги та стандарти, проте у вирішальні моменти бракувало точності: удари блокувалися, навіси не знаходили адресата, а спроба Науель Моліна у компенсований час пройшла вище воріт. У підсумку матч завершився нічиєю 1:1, що переводить усю боротьбу у другий поєдинок за тиждень.

Ліга чемпіонів. Півфінал. Перший матч

«Атлетіко» – «Арсенал» 1:1 (0:1)

  • Голи: Альварес (56) – Йокерес (44)

Що далі?

Для «Атлетіко» виїзний матч 5 травня не виглядає особливо привабливим через попередні зустрічі з «Арсеналом». У трьох матчах іспанська команда зуміла здобути лише одну нічию, натомість останній очний поєдинок завершився розгромом 4:0 з боку англійської команди. Також песимістичні очікування підтверджує і той факт, що «Атлетіко» програв п'ять з шести останніх ігор на виїзді, тому іспанська команда має викластися на максимум, щоб перевати неприємну серію та вийти до фіналу. 

Нагадаємо, що мадридський «Атлетіко» наразі не викуповуватиме з туринського «Ювентуса» вінгера Ніко Гонсалеса

