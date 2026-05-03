В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026

Сьогодні, 3 травня, в Україні мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вітер південно-західний, на південному сході країни - північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, у західних та більшості північних областей вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

Прогноз погоди на 3 травня Укргідрометцентр

У неділю, 3 травня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Після недільної негоди очікується поступове вирівнювання температурного фону, проте початок травня принесе локальні грози та короткочасні зливи у більшість регіонів. Найбільш сонячними дні будуть у середині тижня.