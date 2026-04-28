«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника

Лідер Ла Ліги не знайшов коштів для викупу англійця

Іспанська «Барселона» зацікавлена в збереженні орендованого в англійського «Манчестер Юнайтед» форварда Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Торік «блаугранас» орендували нападника з правом викупу. Проте, зараз «Барса» не готова заплатити 30 млн євро за англійця. Натомість іспанський гранд хотів би або зменшити суму відступних, або оформити нову оренду Рашфорда.

Сам форвард визначився з майбутнім. Рашфорд прагне залишитися в «Барселоні» на новий сезон. Наразі клуби не інформували англійського нападника про його статус і деталі перемовин.

Рашфорд у нинішній кампанії провів 45 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів і 13 результативних передач. Цей сезон для англійця став найуспішнішим за останні п'ять років.

