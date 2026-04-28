«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника

Антон Федорців
Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
Лідер Ла Ліги не знайшов коштів для викупу англійця

Іспанська «Барселона» зацікавлена в збереженні орендованого в англійського «Манчестер Юнайтед» форварда Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Торік «блаугранас» орендували нападника з правом викупу. Проте, зараз «Барса» не готова заплатити 30 млн євро за англійця. Натомість іспанський гранд хотів би або зменшити суму відступних, або оформити нову оренду Рашфорда.

Сам форвард визначився з майбутнім. Рашфорд прагне залишитися в «Барселоні» на новий сезон. Наразі клуби не інформували англійського нападника про його статус і деталі перемовин.

Рашфорд у нинішній кампанії провів 45 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів і 13 результативних передач. Цей сезон для англійця став найуспішнішим за останні п'ять років.

До слова, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, раніше лідер «Барселони» Рафінья опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА. Бразилець не стримував емоції після чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників» і розніс арбітраж.

Коментарі — 0

