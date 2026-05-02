Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні

Український воротар не зіграв наразі жодного матчу без пропущених голів

У мадридському «Реалі» незадоволені рівнем гри українського голкіпера Андрія Луніна, який отримав ігрову практику цього сезону через травму основного воротаря Тібо Куртуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання AS.

Як в «Реалі» оцінили виступи Луніна

Іспанські ЗМІ стверджують, що майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна у мадридському «Реалі» знову опинилося під серйозним питанням.

У клубі незадоволені грою воротаря. Йдеться про нестабільні виступи і те, що він не завжди відповідає очікуваному рівню. У «Реалі» вважають, що цього сезону українець не зміг гідно замінити основного голкіпера Тібо Куртуа, який у березні 2026 року отримав серйозну травму.

Додатковий тиск створює прогрес молодого воротаря Хаві Наварро, якого вважають одним із найперспективніших вихованців академії клубу.

Сезон Луніна в «Реалі»: що відомо

У поточному сезоні український голкіпер зіграв 11 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. За цей час він пропустив 21 м’яч і поки що не має жодного «сухого» поєдинку.

Контракт Луніна з «Реалом» чинний до 30 червня 2030 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість 26-річного воротаря становить 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Лунін може не зіграти у принциповому матчі Ла Ліги проти «Барселони» через те, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа готується повернутися у стрій саме перед поєдинком з каталонцями.

Стан 33-річного Куртуа покращується, і він сподівається відновитись перед «Ель-Класіко», яке заплановано на 10 травня. У турнірній таблиці Ла Ліги «Реал» наразі посідає друге місце, відстаючи від «Барселони» на 11 очок.

Раніше була інформація, що «Реал» не планує продавати Луніна у літнє трансферне вікно.