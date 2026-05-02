Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем

Україна готова стати ключовим партнером Японії у сфері високих оборонних технологій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про відкритість Києва до глибокої співпраці у виробництві та вдосконаленні безпілотних систем, спираючись на унікальний досвід, здобутий безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Андрія Сибіги у інтерв’ю Kyodo News.

Як зазначає видання, Україна «готова поділитися з Японією нашим досвідом, отриманим на полі бою», Київ «відкритий до взаємодії, виходячи з рівня готовності японської сторони».

Очільник українського МЗС зазначив, що Київ «дуже зацікавлений у діалозі на високому, найвищому рівні», зокрема у зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час червневого саміту Групи семи (G7) у Франції.

Сибіга також повідомив, що планує відвідати Японію у другій половині року.

На тлі занепокоєння щодо глобальних економічних наслідків дефіциту поставок нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану, Сибіга застеріг від тимчасових винятків із санкцій щодо російської нафти з боку Сполучених Штатів.

«Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які рішення щодо послаблення або скасування санкційного тиску на Росію є помилковими і вони уповільнюють мирні зусилля та мирний процес», – розповів Сибіга.

Нагадаємо, послаблення Японією правил експорту озброєнь відкриває шлях до переговорів про можливі поставки військового обладнання Україні, що в майбутньому може суттєво посилити обороноздатність Києва.