Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем

Максим Бурич
фото: Kyodo

Україна готова стати ключовим партнером Японії у сфері високих оборонних технологій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про відкритість Києва до глибокої співпраці у виробництві та вдосконаленні безпілотних систем, спираючись на унікальний досвід, здобутий безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Андрія Сибіги у інтерв’ю Kyodo News.

Як зазначає видання, Україна «готова поділитися з Японією нашим досвідом, отриманим на полі бою», Київ «відкритий до взаємодії, виходячи з рівня готовності японської сторони».

Очільник українського МЗС зазначив, що Київ «дуже зацікавлений у діалозі на високому, найвищому рівні», зокрема у зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час червневого саміту Групи семи (G7) у Франції.

Сибіга також повідомив, що планує відвідати Японію у другій половині року.

На тлі занепокоєння щодо глобальних економічних наслідків дефіциту поставок нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану, Сибіга застеріг від тимчасових винятків із санкцій щодо російської нафти з боку Сполучених Штатів.

«Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які рішення щодо послаблення або скасування санкційного тиску на Росію є помилковими і вони уповільнюють мирні зусилля та мирний процес», – розповів Сибіга.

Нагадаємо, послаблення Японією правил експорту озброєнь відкриває шлях до переговорів про можливі поставки військового обладнання Україні, що в майбутньому може суттєво посилити обороноздатність Києва. 

Читайте також:

Читайте також

Агросектор України навіть в умовах війни залишається одним із ключових драйверів економіки країни
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
29 квiтня, 14:03
ЄС переходить до нової промислової політики
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України
28 квiтня, 14:27
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
20 квiтня, 21:08
Британія підключилася до фонду ЄС на €90 млрд для України
ЄС відкрив Британії доступ до програми озброєння України
17 квiтня, 13:12
Зеленський вважає, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
14 квiтня, 16:34
У Раді пояснили, як реформа профільної школи змінить долю вчителів та учнів
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
13 квiтня, 09:33
Після друку «Кафки на пляжі» правовласник висунув претензії
«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом
9 квiтня, 12:50
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
