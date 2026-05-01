Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви

Лариса Голуб
glavcom.ua
Фіцо збирається на урочистості на честь Дня Перемоги до Москви
фото з відкритих джерел

Влада Чехії схвалила проліт через свій повітряний простір літака словацького прем'єр-міністра

Міністерство закордонних справ Чехії схвалило стандартний запит на проліт урядового борту Словаччини до Москви. Про це, як передають російські медіа, повідомив речник відомства Адам Черге, інформує «Главком».

«Словацька сторона направила стандартне прохання про надання дозволу на переліт, і він був негайно виданий», – заявив представник чеського Міністерства закордонних справ.

Роберт Фіцо планує відвідати російську столицю 9 травня для участі у святкових заходах, присвячених 81-м роковинам Перемоги. Під час візиту прем'єр-міністр Словаччини має намір покласти квіти до Могилі Невідомого Солдата та провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Мета поїздки – віддати данину пам'яті червоноармійцям, що загинули за звільнення Словаччини від фашистських загарбників.

Зауважимо, Естонія, Литва, Латвія та Польща раніше заборонили проліт літака Фіцо через свою територію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за це рішення. Український міністр назвав позицію країн Балтії «рішучою» і закликав інші країни наслідувати їхній приклад.

Раніше Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня. Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість. Водночас помічник Путіна не повідомив, хто ще приїде до Росії на 9 травня. «Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити», – каже він.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня, однак стикається з логістичними обмеженнями. Зокрема, країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт літака словацького урядового борту.

У зв’язку з цим словацька сторона почала шукати альтернативні маршрути. За даними польського агентства PAP, Братислава звернулася до Польщі з проханням дозволити проліт літака Фіцо до Росії. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив отримання відповідного запиту.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито все ж не братиме участі у військовому параді в Москві. Натомість він планує відвідати Німеччину та вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів.

До слова, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ.

