«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер

Антон Федорців
Тоні Кроос може опанувати нову роль в столиці Іспанії
фото: Reuters

Багаторічний лідер півзахисту команди отримав нагоду повернутися на «Бернабеу»

Мадридський «Реал» вирішив зробити чемпіона світу-2014 Тоні Крооса спортивним директором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Королівський клуб нібито вже розпочав перемовини з німцем. Кроос повісив бутси на цвях у 2024 році. Згодом він зайнявся агентським бізнесом, ставши партнером у конторі Sports360.

На початку квітня з'явилися перші повідомлення про відновлення в «Реалі» посади спортивного директора. У структурі «вершкових» такої позиції не було з 2014 року. Проте, згодом іспанський гранд офіційно заперечив такі плани.

Кроос захищав кольори «Реала» в 2014-2024 роках. У складі мадридців німець виграв чотири титули Ла Ліги, Кубок і чотири Суперкубки Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув три Суперкубки УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Цей сезон «вершкові», найімовірніше, завершать без трофеїв.

Тим часом оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

