«Атлетіко» узгодив контракт із зіркою чемпіонату Італії – інсайдер

Антон Федорців
Едерсон близький до переїзду в столицю Іспанії
фото: Agenzia Liverani

Іспанський гранд несподівано вирвався вперед у боротьбі за півзахисника

Мадридський «Атлетіко» близький до підписання лідера «Аталанти» з Бергамо Едерсона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бразилець узгодив із «матрацниками» умови персонального договору. Тим часом клуби ще не домовилися про трансфер хавбека. Перемовини тривають, а дискусії точаться навколо суми відступних.

«Богиня» прагне отримати за Едерсона орієнтовно 35-40 млн євро. Контракт півзахисника з бергамасками чинний до літа 2027 року. Як наслідок, прийдешнє трансферне вікно буде останньою нагодою «Аталанти» виручити непогані гроші.

У нинішньому сезоні Едерсон провів 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Раніше бразилець захищав кольори італійської «Салернітани», а також «Корінтіанса», «Форталези» та «Крузейро» на батьківщині.

До слова, туринський «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії Бернарду Сілві. «Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
