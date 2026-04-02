«Атлетіко» узгодив контракт із зіркою чемпіонату Італії – інсайдер

Едерсон близький до переїзду в столицю Іспанії

Іспанський гранд несподівано вирвався вперед у боротьбі за півзахисника

Мадридський «Атлетіко» близький до підписання лідера «Аталанти» з Бергамо Едерсона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бразилець узгодив із «матрацниками» умови персонального договору. Тим часом клуби ще не домовилися про трансфер хавбека. Перемовини тривають, а дискусії точаться навколо суми відступних.

«Богиня» прагне отримати за Едерсона орієнтовно 35-40 млн євро. Контракт півзахисника з бергамасками чинний до літа 2027 року. Як наслідок, прийдешнє трансферне вікно буде останньою нагодою «Аталанти» виручити непогані гроші.

У нинішньому сезоні Едерсон провів 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Раніше бразилець захищав кольори італійської «Салернітани», а також «Корінтіанса», «Форталези» та «Крузейро» на батьківщині.

