Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини

Антон Федорців
«Небесно-блакитні» виграли восьмий титул поспіль
фото: ФК «Слован»

Дует легіонерів завоював золоті нагороди достроково

Братиславський «Слован» після перемоги над «Дунайскою Стредою» (1:0) завчасно виграв чемпіонський титул Словаччини. Про це повідомляє «Главком».

Матч відбувся напередодні. Єдиний м'яч у складі «небесно-блакитних» оформив півзахисник Барсегян. Після перемоги «Слован» відірвався від суперника на 10 очок і став недосяжним для конкурентів.

Золоті медалі дістануться і двом українцям. Кольори столичного гранда в цьому сезоні захищають півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич. У звітному поєдинку хавбек з'явився з лави запасних.

Загалом у цій кампанії Ігнатенко зіграв 23 матчі в чемпіонаті Словаччини. До свого активу він записав два голи та один асист. Натомість Кухаревич провів 12 поєдинків, записавши до свого активу шість м'ячів.

До слова, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, півзахисник молодіжної збірної України Данило Кревсун оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини. Він відзначився забитим м'ячем за дубль дортмундської «Боруссії» у поєдинку Регіональної ліги «Захід». Саме українець зрівняв рахунок у протистоянні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Микола Кухаревич Данило Ігнатенко ФК «Слован» (Братислава)

