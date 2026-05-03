Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини

Дует легіонерів завоював золоті нагороди достроково

Братиславський «Слован» після перемоги над «Дунайскою Стредою» (1:0) завчасно виграв чемпіонський титул Словаччини. Про це повідомляє «Главком».

Матч відбувся напередодні. Єдиний м'яч у складі «небесно-блакитних» оформив півзахисник Барсегян. Після перемоги «Слован» відірвався від суперника на 10 очок і став недосяжним для конкурентів.

Золоті медалі дістануться і двом українцям. Кольори столичного гранда в цьому сезоні захищають півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич. У звітному поєдинку хавбек з'явився з лави запасних.

Загалом у цій кампанії Ігнатенко зіграв 23 матчі в чемпіонаті Словаччини. До свого активу він записав два голи та один асист. Натомість Кухаревич провів 12 поєдинків, записавши до свого активу шість м'ячів.

