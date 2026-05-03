FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані

Сполучені Штати офіційно повідомили ключових європейських та азійських партнерів про можливі тривалі затримки в передачі озброєння. Причиною стало критичне виснаження американських арсеналів на тлі активних бойових дій на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, інтенсивність війни в Ірані змусила США використовувати запаси рекордними темпами. Лише за останні 60 днів було випущено понад 3 тис. ракет, серед яких дефіцитні перехоплювачі до систем Patriot та THAAD, а також крилаті ракети Tomahawk.

Через дефіцит Пентагон уже переміщував озброєння з інших регіонів, зокрема з Індо-Тихоокеанського, щоб поповнити запаси.

Financial Times також зазначає, що затримки можуть зачепити союзників США в Азії. Йдеться про Японію та Південну Корею, які отримують ракети системи Patriot, а також про Тайвань, якому США планували продати ракети NASAMS.

Відтермінування поставок стосуватиметься і України – зокрема боєприпасів для систем NASAMS і HIMARS, які використовуються для оборони.

У Пентагоні заявили, що оцінюють нові запити партнерів і чинні програми постачання озброєння, щоб узгодити їх з операційними потребами. Водночас президент США Дональд Трамп заперечив наявність дефіциту, заявивши, що країна має достатньо зброї у світі та може її повернути за потреби.

Atlantic також писав, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час розмови з Дональдом Трампом висловлював занепокоєння щодо запасів окремих ракетних систем, однак не висував звинувачень міністру оборони Піту Гегсету чи іншим військовим посадовцям.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.