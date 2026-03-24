Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом

Гучний перехід відбудеться у прийдешнє літо

Нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн переходить в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз уклав із «левами» контракт до кінця сезону 2027/28. Сторони також передбачили опцію продовження співпраці ще на рік. Лави «Орландо Сіті» Грізманн поповнить влітку.

Контракт нападника з іспанським грандом був розрахований до літа 2027 року. Проте, «матрацники», найімовірніше, відпустять найкращого бомбардира в клубній історії безкоштовно. Керівництво «Атлетіко» зробило жест вдячності за віддані ним команді роки.

У нинішньому сезоні Грізманн зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів. Також нападник віддав чотири результативні передачі.

Реакція Антуана Грізманна на трансфер

Літній новачок «левів» поспілкувався пресслужбою майбутнього клубу. Зокрема, француз поділився враженнями від переговорного процесу та намірів керівництва флоридців.

«Дуже радий розпочати новий етап своєї кар'єри в «Орландо Сіті». Уже після перших бесід із керівництвом клубу відчув його амбіції та чітке бачення майбутнього, тож це мене вкрай вразило. З нетерпінням чекаю нагоди зробити Орландо своєю новою домівкою, познайомитися з уболівальниками, відчути енергію стадіону та віддати всі сили, щоб допомогти команді досягнути висот», – заявив нападник.

Чим відомий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, виховувався в академії іспанського «Реал Сосьєдада». Дебютував у складі басків у кампанії 2009/10, коли сан-себастьянці змагалися в Сегунді.

Відіграв за «Сосьєдад» кілька років і перебрався до «Атлетіко» в 2014-му. Виступав за мадридців із того часу з двома сезонами перерви на виступи в іспанській «Барселоні». У колекції трофеїв француза Кубок і Суперкубок Іспанії, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Зі збірною Франції тріумфував на ЧС-2018.

Двічі фінішував третім у перегонах за «Золотим м'ячем». Абсолютний універсал середньої лінії та атаки. У різні роки та в різних командах грав на флангах, центрфорварда, відтягнутого нападника, атакувального та навіть центрального хавбеків.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, раніше лідер іспанської «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.