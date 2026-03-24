Головна Новини
search button user button menu button

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
фото: ФК «Орландо Сіті»

Гучний перехід відбудеться у прийдешнє літо

Нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн переходить в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз уклав із «левами» контракт до кінця сезону 2027/28. Сторони також передбачили опцію продовження співпраці ще на рік. Лави «Орландо Сіті» Грізманн поповнить влітку.

Контракт нападника з іспанським грандом був розрахований до літа 2027 року. Проте, «матрацники», найімовірніше, відпустять найкращого бомбардира в клубній історії безкоштовно. Керівництво «Атлетіко» зробило жест вдячності за віддані ним команді роки.

У нинішньому сезоні Грізманн зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів. Також нападник віддав чотири результативні передачі.

Реакція Антуана Грізманна на трансфер

Літній новачок «левів» поспілкувався пресслужбою майбутнього клубу. Зокрема, француз поділився враженнями від переговорного процесу та намірів керівництва флоридців.

«Дуже радий розпочати новий етап своєї кар'єри в «Орландо Сіті». Уже після перших бесід із керівництвом клубу відчув його амбіції та чітке бачення майбутнього, тож це мене вкрай вразило. З нетерпінням чекаю нагоди зробити Орландо своєю новою домівкою, познайомитися з уболівальниками, відчути енергію стадіону та віддати всі сили, щоб допомогти команді досягнути висот», – заявив нападник.

Чим відомий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, виховувався в академії іспанського «Реал Сосьєдада». Дебютував у складі басків у кампанії 2009/10, коли сан-себастьянці змагалися в Сегунді.

Відіграв за «Сосьєдад» кілька років і перебрався до «Атлетіко» в 2014-му. Виступав за мадридців із того часу з двома сезонами перерви на виступи в іспанській «Барселоні». У колекції трофеїв француза Кубок і Суперкубок Іспанії, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Зі збірною Франції тріумфував на ЧС-2018.

Двічі фінішував третім у перегонах за «Золотим м'ячем». Абсолютний універсал середньої лінії та атаки. У різні роки та в різних командах грав на флангах, центрфорварда, відтягнутого нападника, атакувального та навіть центрального хавбеків.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, раніше лідер іспанської «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

Читайте також:

Теги: Антуан Ґрізманн ФК Атлетіко (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua