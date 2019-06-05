Зіткнення теплохода з катером у Будапешті: кількість жертв зросла до 11



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Пошуки тіл ускладнювались через сильний вітер, пориви якого досягали 140 км/год

Кількість загиблих внаслідок зіткнення теплохода Viking Sygin з прогулянковим катером на Дунаї в Будапешті 29 травня зросла до 11 людей.

Про це повідомляє AP.

Так, в 58 км на південь від місця події було виявлено тіло туриста з Південної Кореї.

Крім того, дайвери витягли тіло жінки з вікна затонулого катера, який знаходиться на глибині дев'яти метрів під водою.

Також рятувальники знайшли ще одне тіло, однак поки не ідентифікували його.

Згідно з інформацією, пошуки тіл ускладнювались через сильний вітер, пориви якого досягали 140 км/год.

Раніше повідомлялося, що повідомлялося, рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час аварії катера на Дунаї.

Нагадаємо, прогулянковий катер затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.

Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що катер впав на бік через 7 секунд після зіткнення і затонув.



