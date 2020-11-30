В Україні очікується різкий стрибок захворюваності на коронавірус – прогноз КПІ

За два тижні в Україні до 20 тисяч хворих на COVID щодоби, але кількість смертей впаде

Науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусної хвороби в Україні в найближчий тиждень.

Згідно з розрахунками вчених, у першій половині грудня кількість хворих на COVID-19 може сягнути 20 тисяч, але відсоток летальності спаде до 1,75 %.

Це майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. Адже розрахований коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і осіб, що одужали за цю добу) повільно покращується.

Науковці встановили сильний кореляційний зв’язок між кількістю виявлених випадків COVID-19 і кількістю зареєстрованих захворювань на грип і ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). Це свідчить про недодіагностику випадків COVID-19 із легкими та середньої важкості формами.

«Кореляційний зв’язок з коефіцієнтом 0,99 є також між кількістю випадків із клінічним діагнозом «пневмонія» та кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 упродовж однакового періоду спостереження. Це є ознакою того, що більшість випадків пневмонії пов’язано безпосередньо з COVID-19», – говориться в роботі вчених.

Під час розрахунків вчені КПІ виконали прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN).

За минулу добу, 29 листопада, в Україні зафіксовано різкий спад захворювання на коронавірус – вчора хворобу виявили у 9 946 українців. Зазначимо, що за позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.

26 листопада кількість нових хворих на коронавірус вперше перетнула позначку в 15 000. Ще в жовтні президент Володимир Зеленський позначив цю цифру як маркер для запровадження повного локдауну

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.