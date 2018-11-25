Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом: 50 поранених



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Після обстрілів у постраждалих почалися напади задухи, їх госпіталізували

Бойовики обстріляли реактивними снарядами, що містять отруйні гази, сирійське місто Алеппо, що знаходиться під контролем уряду.

Про це повідомляє державне агентство SАNА.

Після обстрілів у постраждалих почалися напади задухи, їх госпіталізували. До теперішнього моменту йдеться про 50 поранених серед мирного населення.

Відзначається, що лікарні постійно повідомляють про нових постраждалих.

تصاویر جدیدی از حمله شیمایی امشب۲۴ نوامبر2018 به مناطقی در حلب که رژیم اسد آنرا به گروههای معارض در ادلب نسبت میدهد!#Aleppo pic.twitter.com/i0pzBNvBgz — Siavash Hesami (@Siavash_Hesami) 24 листопада 2018 р.

#فوری

اولین تصاویر متعلق به #حمله_شیمیایی گاز کلر به مردم حلب سوریه که تاکنون 50 کشته و زخمی اعلام شده که از این تعداد 14 #کودک هستند pic.twitter.com/e4fgF0E3ls — cheshm_abi (@berindar_83) 24 листопада 2018 р.

#خبرفوری



منابع محلی در «ادلب» سوریه خبر از حملات شیمیایی حاوی گاز کلر میدهند!



شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد، در پی حمله موشکی گروههای تروریستی به منطقه الخالدیه در حلب، شماری از شهروندان دچار خفگی با گاز کلر شدند.



(اولین ویدئو) pic.twitter.com/DOn3oGwJAb — ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) 24 листопада 2018 р.

За даними агентства, бойовики обстріляли райони Халідія і Ніл-стріт.

Як наголошується в повідомленні, судячи із симптомів постраждалих, "газ, що використовується терористичними групами, являє собою хлорний газ".