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    Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом: 50 поранених

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    Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом: 50 поранених

    Після обстрілів у постраждалих почалися напади задухи, їх госпіталізували

    Бойовики обстріляли реактивними снарядами, що містять отруйні гази, сирійське місто Алеппо, що знаходиться під контролем уряду.

    Про це повідомляє державне агентство SАNА.

    Після обстрілів у постраждалих почалися напади задухи, їх госпіталізували. До теперішнього моменту йдеться про 50 поранених серед мирного населення.

    Відзначається, що лікарні постійно повідомляють про нових постраждалих.

    За даними агентства, бойовики обстріляли райони Халідія і Ніл-стріт.

    Як наголошується в повідомленні, судячи із симптомів постраждалих, "газ, що використовується терористичними групами, являє собою хлорний газ".

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