ЗМІ: Директора Державного бюро розслідувань можуть звільнити напередодні виборів



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Фото: ЛІГА Директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу можуть звільнити напередодні виборів нібито за численні порушення

Експерти закидають очільнику ДБР численні порушення

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба кілька разів публічно провалився за останні три тижні, тому його можуть звільнити найближчим часом. Таку думку висловив Олександр Лємєнов, експерт Антикорупційної групи РПР, StateWatch, пише «Дзеркало тижня».

Серед провалів, зазначає експерт – це повернення подання зовнішньої комісії щодо призначення 27 кандидатів на керівні посади середньої ланки ДБР. Причина — додаткові запитання до окремих кандидатів та відсутність результатів перевірки на поліграфі. Згодом було обрано 14 переможців конкурсу на посади заступників директорів 7 територіальних управлінь ДБР, як наслідок — усупереч закону, без погодження зі своїми заступниками, було призначено 5 заступників директорів територіальних управлінь у Хмельницькому, Києві, Мелітополі, Краматорську та Миколаєві, ідеться в статті видання.

Ще однією помилкою голови ДБР експерт називає нібито призначення заступника керівника відокремленого підрозділу у Львові. Його ім'я Віталій Стець, проте офіційно цей документ ніхто не бачив.

«Третім хибним кроком стало введення в оману представників громадськості та міжнародників, коли на зустріч були запрошені непрофільні активісти, які мало розумілися на темі і повністю підтримали тези Романа Труби. Четвертий крок, про який наразі мало хто ще знає, — репрезентація свого бачення «виходу з ситуації» в Страсбурзі. Там директор ДБР Роман Труба запропонував 5 кроків, які допоможуть запустити Бюро. Серед них: відбір переможців на керівні посади середньої ланки (зроблено, але Труба їх не призначив), відбір співробітників ДБР (зроблено, але Труба їх не призначив), створення територіальних управлінь (не зроблено, адже підконтрольна Трубі комісія затягує), прийняття відповідних змін до Закону України «Про Державне Бюро розслідувань» (зважаючи на те, що Труба показово не прийшов на останні засідання профільного комітету Верховної Ради, має сумнівні перспективи), отримання головного офісу для ДБР (одна будівля під арештом, в іншій — відсутній ремонт та елементарні умови для перебування)», — підкреслює Олександр Лємєнов.

Як повідомлялося раніше, Роман Труба має намір звернутися до народних депутатів, щоб вони проголосували зміни до закону про ДБР.