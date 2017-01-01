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    ЗМІ: Манафорт домовився про звільнення під заставу

    За інформацією ЗМІ, Манафорту після внесення застави дозволять пересуватися в межах штатів Флорида, Нью-Йорк та Вірджинія
    Екс-глава виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, якого обвинувачують у відмиванні грошей, зміг домовитися з прокурорами про звільнення під заставу. Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Манафорт втратить чотири об'єкти нерухомості загальною вартістю $ 11,7 млн, якщо не з'явиться до суду. Після того, як
    • Сьогодні, 01:20
    • Розсилка
    Пол Манафорт
    Пол Манафорт

    За інформацією ЗМІ, Манафорту після внесення застави дозволять пересуватися в межах штатів Флорида, Нью-Йорк та Вірджинія

    Екс-глава виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, якого обвинувачують у відмиванні грошей, зміг домовитися з прокурорами про звільнення під заставу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що Манафорт втратить чотири об'єкти нерухомості загальною вартістю $ 11,7 млн, якщо не з'явиться до суду.

    Після того, як обвинувачений внесе заставу, йому дозволять пересуватися в межах трьох штатів - Флориди, Нью-Йорка, Вірджинії, де у нього є житлова нерухомість, - крім того, він зможе приїжджати до Вашингтона, де проходять судові слухання.

    Угода має бути затверджена судом зі спеціальним прокурором з розслідування втручання Росії у вибори в США Робертом Мюллером.

    До слова, ЗМІ нещодавно повідомили, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

    Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

    Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

    Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

    Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

    До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

    Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Прокляття Манафортом. Подробиці головного політичного скандалу осені у США

    Джерело: ТСН

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