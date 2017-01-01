ЗМІ: Обробкою земель Академії аграрних наук займуться китайці

Академія розрахується за консалтингові послуги шляхом передачі частини належного їй земельного фонду в користування китайської корпорації?

Через урізання фінансування НААН в держбюджеті на наступний рік, Академія намагається збільшити доходи від непрофільної діяльності, про це пише «Комсомольская правда в Украине». Для підвищення рентабельності сільгоспвиробництва на своїх полях в обробці будуть використовувати китайські інтенсивні технології, впроваджувати які запрошені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Академія розрахується за консалтингові послуги шляхом передачі частини належного їй земельного фонду в користування китайської корпорації?

Через урізання фінансування НААН в держбюджеті на наступний рік, Академія намагається збільшити доходи від непрофільної діяльності, про це пише «Комсомольская правда в Украине».

Для підвищення рентабельності сільгоспвиробництва на своїх полях в обробці будуть використовувати китайські інтенсивні технології, впроваджувати які запрошені китайські фахівці, повідомило джерело, близьке до керівництва НААНУ.

Так, незважаючи на те, що Академія аграрних наук за своїм цільовим призначенням повинна займатися науковими розробками, зокрема - селекцією найбільш стійких сортів з найвищим рівнем урожайності, на ділі показники НААН на десятки відсотків нижче середньогалузевих.

У свою чергу, згідно з даними LandMatrix в Україні функціонує цілий ряд агрохолдингів, контрольний пакет акцій яких належить китайським холдингам (Kusto Agro Group, Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu) і врожайність останніх набагато вища ніж у інших, більш великих представників галузі.

Тому, для підвищення ефективності використання земель Академії аграрних наук остання уклала договір зі згаданими вище агрохолдингами. Згідно з попередніми домовленостями, Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu зобов'язуються консультувати представників Академії та контролювати виробничий цикл до тих пір, поки показники врожайності НААН не підвищаться до середньогалузевих. Натомість - Академія розрахується за консалтингові послуги шляхом передачі частини належного їй земельного фонду (за оцінкою одного га в 1150 $) в користування китайської корпорації терміном на 49 років за договором емфітевзису.

Для розгортання сучасних аграрних виробництв буде залучено 400 агроінженерів і 30 тис. робочих з Китаю.

Як заявив президент НААН, даний договір є обопільно вигідним і допоможе збільшити обсяги виробництва продукції сільськогосподарського сектора України, передає «Комсомольская правда в Украине».