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    Китайці відремонтують трасу Київ-Чоп за 42 млн євро

    Проект передбачає реконструкцію дороги протягом двох років
    Представники Держагентства автомобільних доріг «Укравтодор» та китайської компанії Sinohydro Corporation підписали угоду про реконструкцію відрізків траси М06 Київ-Чоп протягом двох років. За інформацією Українських Новин, проектом передбачається реконструкція дороги та доведення її до технічної категорії 1-Б (ділянка
    • Сьогодні, 09:35
    • Розсилка
    Траса Київ-Чоп
    Траса Київ-Чоп

    Проект передбачає реконструкцію дороги протягом двох років

    Представники Держагентства автомобільних доріг «Укравтодор» та китайської компанії Sinohydro Corporation підписали угоду про реконструкцію відрізків траси М06 Київ-Чоп протягом двох років.

    За інформацією Українських Новин, проектом передбачається реконструкція дороги та доведення її до технічної категорії 1-Б (ділянка довжиною 22,3 км) із 4-смуговою бетонною проїжджою частиною (2х7,5м).

    Планується також реконструкція чотирьох транспортних розв'язок на різних рівнях, реконструкція трьох існуючих шляхопроводів через залізничні колії, будівництво двох пішохідних мостів, встановлення освітлення і засобів безпеки руху. 

    Попередня вартість робіт - близько 42,3 млн євро Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку. 

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