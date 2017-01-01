Китайці відремонтують трасу Київ-Чоп за 42 млн євро
- Сьогодні, 09:35
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Проект передбачає реконструкцію дороги протягом двох років
Представники Держагентства автомобільних доріг «Укравтодор» та китайської компанії Sinohydro Corporation підписали угоду про реконструкцію відрізків траси М06 Київ-Чоп протягом двох років.
За інформацією Українських Новин, проектом передбачається реконструкція дороги та доведення її до технічної категорії 1-Б (ділянка довжиною 22,3 км) із 4-смуговою бетонною проїжджою частиною (2х7,5м).
Планується також реконструкція чотирьох транспортних розв'язок на різних рівнях, реконструкція трьох існуючих шляхопроводів через залізничні колії, будівництво двох пішохідних мостів, встановлення освітлення і засобів безпеки руху.
Попередня вартість робіт - близько 42,3 млн євро Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку.