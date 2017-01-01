Китайці відремонтують трасу Київ-Чоп за 42 млн євро

Проект передбачає реконструкцію дороги протягом двох років

Представники Держагентства автомобільних доріг «Укравтодор» та китайської компанії Sinohydro Corporation підписали угоду про реконструкцію відрізків траси М06 Київ-Чоп протягом двох років. За інформацією Українських Новин, проектом передбачається реконструкція дороги та доведення її до технічної категорії 1-Б (ділянка