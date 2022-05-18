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    Події в Україні

    Автобуси із захисниками Маріуполя продовжують прибувати в окуповану Оленівку – Reuters

    Із території заводу &laquo;Азовсталь&raquo; 17 травня виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками - Автобуси із захисниками Маріуполя продовжують прибувати в окуповану Оленівку – Reuters
    Із території заводу «Азовсталь» 17 травня виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками
    фото: reuters.com

    17 травня з території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів

    Автобуси з українськими військовими з «Азовсталі» 17 травня прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми повідомляли, сьогодні, 17 травня, з території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує російська бронетехніка», – ідеться у повідомленні Reuters.

    Очевидець розповів агентству, що автобуси з українськими бійцями прибули до нещодавно відкритої в Оленівці в'язниці.

    Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

    А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна Азов Україна президент окупація прессекретар #stoprussia
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    Автобуси із захисниками Маріуполя продовжують прибувати в окуповану Оленівку – Reuters