Автобуси із захисниками Маріуполя продовжують прибувати в окуповану Оленівку – Reuters

Із території заводу «Азовсталь» 17 травня виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками

17 травня з території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів

Автобуси з українськими військовими з «Азовсталі» 17 травня прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області. Про це повідомляє Reuters.

«Ми повідомляли, сьогодні, 17 травня, з території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує російська бронетехніка», – ідеться у повідомленні Reuters.

Очевидець розповів агентству, що автобуси з українськими бійцями прибули до нещодавно відкритої в Оленівці в'язниці.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».