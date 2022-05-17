Захисники «Азовсталі» потрапили до росіян. Що далі?

Вже після початку евакуації з Росії пролунали тривожні заяви: бійці «Азова» – нацисти, які не можуть підлягати обміну

Героїчні захисники Маріуполя 82 дні відтягували сили росіян на себе, даючи українській армії можливість перегрупуватися. Останні тижні увагу всього світу було зосереджено навколо заводу «Азовсталь», на території якого зайняли оборону бійці «Азова», прикордонники, нацгвардійці тощо. Вони перебували в оточенні, майже без їжі та води, не було чим лікувати поранених.

Влада неодноразово визнавала, що через сукупність причин основне угрупування українських військ не може підійти до Маріуполя, аби провести воєнну деблокаду і врятувати військових. Навіть «зелені коридори» для цивільних регулярно зривалися.

Володимир Путін демонстративно віддавав наказ про припинення штурму «Азовсталі», але безперервне бомбардування заводу тривало. Ситуація ставала з кожним днем все більш важкою, а родичі «азовців» били на сполох і зверталися до Зеленського та закордонних лідерів із проханням допомогти вивести звідти гарнізон та евакуювати поранених.

14 травня гурт Kalush, на сцені «Євробачення», закликав урятувати бійців із «Азовсталі». Про ситуацію дізнався увесь світ, а кількість запитів на тему «Азов Маріуполь» виросла у рази. Українці продовжили проводити акції, наголошуючи, що наші герої потрібні країні живими.

16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що полк виконав завдання відтягнути на себе сили противника, щоби українська армія встигла перегрупуватися і отримати додаткову зброю з-за кордону.

Після цієї заяви почалася евакуація. За даними Міноборони України, 53 тяжкопоранених захисників Маріуполя доставили для лікування до окупованого Новоазовська, ще 211 – в окуповану Оленівку. Фактично ж треба визнати: «азовці» потрапили до росіян, які вважають їх нацистами.

«Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва, – заявив міністр оборони Олексій Резніков. – Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ – зберегти своє життя».

Окреме відеозвернення з цього приводу записав і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що порятунок наших військових потребує делікатності та часу і зауважив, що операція відбувається участі Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН.

Колишній голова Донецької ОДА і нардеп від Маріуполя зазначає, що силовий блок бере на себе відповідальність за порятунок гарнізону.



Важливий момент: Україна позиціонує операцію не як «здачу у полон», як це подають в Росії, а як частину плану з обміну наших військових на російських військовополонених.

У Росії пропонують «Азов»… стратити

Вже після початку евакуації частини «азовців» у Росії зробили несподівану заяву. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін, який останнім часом робить багато епатажних і шокуючих висловлювань, оголосив, що «нацистські злочинці» не можуть підлягати обміну і мають постати перед судом. Він вимагає від депутатів підготувати відповідну постанову.

Виконувач обов’язків голови фракції ЛДПР Леонід Слуцький пішов ще далі, запропонувавши скасувати мораторій на смертну кару для «азовців» як для «нелюдей, що вчинили жахливі злочини проти людяності».

Паралельно російський Мін’юст попросив Верховний суд визнати «Азов» терористичною організацією і заборонити її діяльність в Росії (ніби він її там вів раніше).

Якщо це буде зроблено, то на «азовців», замість обміну, чекає показовий суд у Росії.

Поранених вивозили з «Азовсталі» кількома автобусами (Фото: Reuters)

У тому, що росіяни намагатимуться максимально розкрутити цю історію як переможний результат «денацифікації» – сумнівів нема. Тим більше, на фоні відсутності інших великих успіхів у «спецоперації». Це відбувається тоді, коли Міжнародний кримінальний суд надсилає в Україну рекордну групу представників для розслідування військових злочинів, вчинених росіянами. Тобто «азовці» і їхні «звірства» будуть використовуватися російською пропагандою та дипломатією як відповідь на звинувачення на власну адресу.

Зрада і перемога у соцмережах

Судячи з першої реакції соцмереж, далеко не всі прості українці вірять, що захисників Маріуполя вдасться вирвати з лап «російського правосуддя», як на це сподівається (чи, принаймні, про це каже) українська влада.

«З пекла в пекло перекинули хлопців… будуть там знущатися над ними», – пише Світлана Косьянова.



«Орки повідомляють, що наших бійців, окрім важкопоранених, було відвезено до Єнакієвського СІЗО… Коли наших вояків везуть в орківське СІЗО, де їх очікувано будуть катувати і вибивати з них потрібні свідчення, то це така спецоперація?», – обурюється користувач Петро Медзяновський.



«Щось я маю сумніви, що вони залишаться живими і повернуться до України», – погоджується з іншими коментаторами дописувач Олександр Бабушкін.



Власне, сумніви у тому, що бійці «Азова» повернуться неушкодженими в Україну, укріплюються і завдяки російській пропаганді, яка теж активно ппідкидає хмизу у полум’я. Наприклад, проросійський телеграм-канал, який репостнув терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), дає отакі «цінні рекомендації»: «Азов» – це ідеологічно русофобний підрозділ… І саме тому їх не можна лишати живими. Нікого. Показово».



Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у свою чергу наголошує, що «азовці» мають сидіти у російській тюрмі. Тобто про обмін вже не йдеться.



У той же час інші коментатори зауважують: те, що хлопців звідти витягли, саме по собі чудово. Що далі – видно буде. «Всім незадоволеним настійливо рекомендую зайнятися деокупацією Маріуполя», – зазначає один з користувачів інтернету.



Вже завтра Держдума РФ має розглянути рішення про заборону обміну бійців з «Азовсталі» як нацистів. Якщо рішення буде ухвалено, на українських воїнів чекає довгий судовий процес.

Невідомо, наскільки для української влади цей хід ворога став несподіваним, але те, що Росії не можна вірити, відомо було давно. При цьому невідомо, які ще варіанти були в «азовців», аби врятувати їхні життя крім цієї сумнівної операції, адже українська армія наразі не мала можливості розбити облогу.

Судячи з обережних коментарів української влади, те, як далі розвиватиметься ситуація, залежить від дуже багатьох чинників.

Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький закликав утриматися від публічного коментування ситуації з вивезенням українських військових із обложеного комбінату «Азовсталь».

«Зараз головне завдання – це врятувати сталевих людей. Вони ще знадобляться Україні. І головне зараз — не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами і так далі, самій операції з порятунку бійців», — зазначив він.

Білецький закликав не поширювати «секрети, інсайди і власні думки» щодо ситуації на «Азовсталі». За його словами, «через дві-три доби» сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, як усе відбувалось.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»