  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: Пакистан перекидає військову техніку на кордон з Індією

    • Розсилка
    Пакистанські військові посилено охороняють кордони&nbsp; - ЗМІ: Пакистан перекидає військову техніку на кордон з Індією
    Пакистанські військові посилено охороняють кордони 

    Індійські відомства уважно стежать за переміщеннями пакистанських військових у прикордонних районах

    Пакистан почав перекидати свою військову техніку до індійського кордону. Про це повідомляє індійське агентство ANI з посиланням на урядові джерела в понеділок, 12 серпня.

    «У суботу три транспортні літаки С-130 ВПС Пакистану доставили військову техніку на військову базу Скарду, розташовану поблизу історичної області Ладакх (належить Індії, - ред.). Індійські відомства уважно стежать за переміщеннями пакистанських військових у прикордонних районах», - йдеться в повідомленні.

    Стверджується, що доставлене озброєння згодом може бути використано армією Пакистана для підтримки ударів ВПС - аналогічних тим, що були здійснені щодо індійської частини Кашміру в лютому поточного року. Наступним кроком з боку Ісламабада, вважають джерела, стане перебазування на базу Скарду винищувачів-бомбардувальників Ченду FC-1 Сяолун.

    Читайте також

    Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

    Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

    «Експрес дружби» - єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

    Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

    Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.

     

    Читайте також
    армія військові Індія Пакистан кордон озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ