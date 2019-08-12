ЗМІ: Пакистан перекидає військову техніку на кордон з Індією



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Пакистанські військові посилено охороняють кордони

Індійські відомства уважно стежать за переміщеннями пакистанських військових у прикордонних районах

Пакистан почав перекидати свою військову техніку до індійського кордону. Про це повідомляє індійське агентство ANI з посиланням на урядові джерела в понеділок, 12 серпня.

«У суботу три транспортні літаки С-130 ВПС Пакистану доставили військову техніку на військову базу Скарду, розташовану поблизу історичної області Ладакх (належить Індії, - ред.). Індійські відомства уважно стежать за переміщеннями пакистанських військових у прикордонних районах», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що доставлене озброєння згодом може бути використано армією Пакистана для підтримки ударів ВПС - аналогічних тим, що були здійснені щодо індійської частини Кашміру в лютому поточного року. Наступним кроком з боку Ісламабада, вважають джерела, стане перебазування на базу Скарду винищувачів-бомбардувальників Ченду FC-1 Сяолун.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

«Експрес дружби» - єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.