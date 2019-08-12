Прем’єр Пакистану звинуватив Індію в намірі провести етнічні чистки в Кашмірі



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Прем'єрміністр Пакистану Імран Хан

Імран Хан висловив побоювання, що «ідеологія індуїстської переваги» призведе до репресій щодо всієї мусульманської громади Індії і до дій проти Пакистану

Нинішня політика Індії в Кашмірі спрямована проти мусульман і має на меті змінити етнічний баланс в регіоні.

Про це заявив у неділю прем'єрміністр Пакистану Імран Хан.

«Комендантська година, придушення (протестів - ред) і насуваючийся геноцид в точності втілюють в собі ідеологію (індійської націоналістичної організації -ред) «Раштрія сваямсевак сангх», натхненної ідеологією нацистів», - написав він на своїй сторінці в Twitter.

«Спроба змінити демографію Кашміру шляхом етнічних чисток. Питання ось у чому: світ буде просто дивитися і потурати так само, як він зробив це з Гітлером у Мюнхені?» - зазначив прем'єр.

Імран Хан також висловив побоювання, що «ідеологія індуїстської переваги» «Раштрія сваямсевак сангх» в результаті призведе до репресій щодо всієї мусульманської громади Індії і до дій проти Пакистану.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

«Експрес дружби» - єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.