ЗМІ: Північна Корея демонтує гучномовці на лінії кордону

Мовлення обидві сторони вимкнули за кілька днів до зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна 27 квітня

Міністерство оборони Південної Кореї вбачає ознаки того, що Північна Корея почала демонтаж пропагандистських гучномовців уздовж спільного кордону. Про це повідомляє DW. Як зазначається, цього кроку Сеул очікував від Пхеньяна після того, як сам напередодні заявив про аналогічні заходи. Сеул почав вести психологічну атаку на КНДР - транслювати



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Мовлення обидві сторони вимкнули за кілька днів до зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна 27 квітня

Міністерство оборони Південної Кореї вбачає ознаки того, що Північна Корея почала демонтаж пропагандистських гучномовців уздовж спільного кордону. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, цього кроку Сеул очікував від Пхеньяна після того, як сам напередодні заявив про аналогічні заходи.

Сеул почав вести психологічну атаку на КНДР - транслювати пропаганду, новини та поп-музику через гучномовці - у січні 2016 року, після чергового випробування ядерної зброї Пхеньяном. КНДР у відповідь транслювала свою пропаганду.

Мовлення обидві сторони вимкнули за кілька днів до зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна 27 квітня.

Під час переговорів Мун і Кім "відверто і серйозно говорили про денуклеаризацію Корейського півострова", а також про перспективу тривалого миру. Утім, конкретні терміни ядерного роззброєння КНДР не були домовлені.

Після саміту КНДР також анонсувала, що перейде в одну з Південною Кореєю часову зону.