ЗМІ повідомили, коли може відбутися саміт ЄС-Україна
- Сьогодні, 05:58
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Попередній саміт відбувся у липні 2017 року в Києві
Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі.
Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Юзвяк.
«Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12 липня», – зазначив Юзвяк.
У квітні журналіст повідомляв, що наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в середині липня.
Попередній, 19-й саміт відбувся в липні 2017 року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.
Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.
До слова, українська діаспора закликає уряд Канади запросити президента України Петра Порошенка на саміт держав-членів G7, який пройде у червні у канадському місті Шарлевуа.