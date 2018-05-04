ЗМІ повідомили, коли може відбутися саміт ЄС-Україна

Попередній саміт відбувся у липні 2017 року в Києві

Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Юзвяк. «Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12



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Попередній саміт відбувся у липні 2017 року в Києві

Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Юзвяк.

«Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12 липня», – зазначив Юзвяк.

У квітні журналіст повідомляв, що наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в середині липня.

Попередній, 19-й саміт відбувся в липні 2017 року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.

Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.

До слова, українська діаспора закликає уряд Канади запросити президента України Петра Порошенка на саміт держав-членів G7, який пройде у червні у канадському місті Шарлевуа.