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    ЗМІ повідомили, коли може відбутися саміт ЄС-Україна

    Попередній саміт відбувся у липні 2017 року в Києві
    Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Юзвяк. «Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12
    • Сьогодні, 05:58
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    Прапори України та Євросоюзу
    Прапори України та Євросоюзу

    Попередній саміт відбувся у липні 2017 року в Києві

    Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі.

    Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Юзвяк.

    «Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12 липня», – зазначив Юзвяк.

    У квітні журналіст повідомляв, що наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в середині липня.

    Попередній, 19-й саміт відбувся в липні 2017 року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.

    Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.

    До слова, українська діаспора закликає уряд Канади запросити президента України Петра Порошенка на саміт держав-членів G7, який пройде у червні у канадському місті Шарлевуа.

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