Газ за рублі. Росія намагається врятувати власну економіку

Путін вважає, що все ще може виграти час для перегрупування власних сил

Європа має велику спокусу погодитись на умови Кремля

Рішення Путіна про переведення розрахунків за газ в рублі, на жаль – сильний хід РФ. І, судячи з усього, європейці погодяться на це.

Що відбулося?

Росіяни скопіювали рішення саудитів, які вирішили частину своїх газових контрактів перевести з долара в юані.

Путін запропонував ЄС весь газ купувати в рублях. Тепер європейці мають продавати таке потрібне в нинішніх умовах росіянам євро і купувати за нього рублі. І це буде робитися через російські банки. Обсяги наступного року, щонайменше 400 млрд євро, виходячи з нинішніх цін на газ. Відмовитися від російського газу ЄС в 2022-23 рр.. просто не може.

Чи можна замінити росіян?

Теоретично, в перспективі 3-4 років можна різко зменшити (більше ніж на половину) обсяги споживання російського газу. Це прекрасно розуміють в Кремлі і зараз вони пішли ва-банк. Логіка Путіна дуже проста: треба виграти економічний і політичний бій зараз. А з тим, що буде потім, розберемося потім.

Логіка росіян проста – є дві країни, які можуть посунути РФ на цьому ринку – Саудівська Аравія та Іран. На саудівському фронті США поки програють. Іранська угода блокується Ізраїлем за підтримки Німеччини.

В цій грі Путін вважає, що треба виграти час. А потім Україна вийде з політичної моди. А він переграє всіх, бо в нього є енергоресурси.

І що насправді, найгірше для нас, своїм рішенням він не просто укріпив рубль. Він, судячи з усього, скоригував, падіння ВВП Росії в тому році.

Єдиний вагомий удар, який може нанести по ньому Захід – нафтове ембарго. Це ключова битва для Вашингтона і для Москви. Якщо Байден доб‘ється нафтового ембарго, це означатиме різке падіння економіки РФ. Якщо ні – Путін матиме потужний запас економічноі стабільності. А США різко ослаблять свій вплив у світі.

Джерело: блог Вадима Денисенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.