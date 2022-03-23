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    Думки вголос

    Газ за рублі. Росія намагається врятувати власну економіку

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін вважає, що все ще може виграти час для перегрупування власних сил - Газ за рублі. Росія намагається врятувати власну економіку
    Путін вважає, що все ще може виграти час для перегрупування власних сил
    фото з відкритих джерел

    Європа має велику спокусу погодитись на умови Кремля

    Рішення Путіна про переведення розрахунків за газ в рублі, на жаль – сильний хід РФ. І, судячи з усього, європейці погодяться на це.

    Що відбулося?

    Росіяни скопіювали рішення саудитів, які вирішили частину своїх газових контрактів перевести з долара в юані.

    Путін запропонував ЄС весь газ купувати в рублях. Тепер європейці мають продавати таке потрібне в нинішніх умовах росіянам євро і купувати за нього рублі. І це буде робитися через російські банки. Обсяги наступного року, щонайменше 400 млрд євро, виходячи з нинішніх цін на газ. Відмовитися від російського газу ЄС в 2022-23 рр.. просто не може.

    Чи можна замінити росіян?

    Теоретично, в перспективі 3-4 років можна різко зменшити (більше ніж на половину) обсяги споживання російського газу. Це прекрасно розуміють в Кремлі і зараз вони пішли ва-банк. Логіка Путіна дуже проста: треба виграти економічний і політичний бій зараз. А з тим, що буде потім, розберемося потім.

    Логіка росіян проста – є дві країни, які можуть посунути РФ на цьому ринку – Саудівська Аравія та Іран. На саудівському фронті США поки програють. Іранська угода блокується Ізраїлем за підтримки Німеччини.

    В цій грі Путін вважає, що треба виграти час. А потім Україна вийде з політичної моди. А він переграє всіх, бо в нього є енергоресурси.

    І що насправді, найгірше для нас, своїм рішенням він не просто укріпив рубль. Він, судячи з усього, скоригував, падіння ВВП Росії в тому році.

    Єдиний вагомий удар, який може нанести по ньому Захід – нафтове ембарго. Це ключова битва для Вашингтона і для Москви. Якщо Байден доб‘ється нафтового ембарго, це означатиме різке падіння економіки РФ. Якщо ні – Путін матиме потужний запас економічноі стабільності. А США різко ослаблять свій вплив у світі.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: ЄС росія окупанти США газ санкції Іран війна ембарго путін Європа ВВП Саудівська Аравія Україна окупація #stoprussia
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    Газ за рублі. Росія намагається врятувати власну економіку