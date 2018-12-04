ЗМІ: скандальний суддя Рябішин хоче знову очолити Апеляційний суд Полтавської області документ



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Суддя Андрій Рябішин

У 2017 році Рябішин подався кандидатом на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду

Новим головою Апеляційного суду Полтавської області знову прагне стати скандально відомий з часів колишнього Президента України Віктора Януковича суддя Андрій Рябішин, який вже обіймав цю посаду з жовтня 2013 року по квітень 2017 року.

Про це повідомило інтернет-видання «Вести».

Після Революції гідності судді Рябішину вдалося уникнути люстрації та приховати своє майно, прописавшись у занедбаному «тюремному гуртожитку» під Полтавою. Але з тих пір він не залишає спроб отримати довічну посаду судді.





Так, в 2017 році Рябішин подався кандидатом на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Тоді він прославився на всю Україну, потрапивши до антирейтингу громадського руху «Чесно» як кандидат, який не гідний місця у Верховному суді.

Тоді разом з Рябішиним до антирейтингу були включені 150 претендентів, щодо яких у відкритих джерелах була інформація про прийняття ними сумнівних рішень, причетності до корупції чи порушень прав людини, непрозорості або надмірності майна, яке не відповідає доходам, або які були помічені в неетичній поведінці мають родинні та комерційні зв'язки, які можуть призвести або призводять до конфлікту інтересів.

Лише завдяки контролю з боку полтавських ЗМІ та антикорупційних активістів Рябішин вибув з конкурсу, набравши лише 515 балів за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Членам атестаційної комісії суддів стало відомо, що у 2015 році суддя Рябішин прийняв рішення, яке дозволило уникнути покарання підозрюваному у корупційних зв'язках з полтавськими чиновниками, який був затриманий співробітниками СБУ на хабарі.

Як повідомляв інтернет-портал «Останній бастіон», суддя Рябішин залишив у силі рішення свого колеги з суду нижчої інстанції. Рішення суду нижчої інстанції (Жовтневого районного суду міста Полтави було у справі громадянина В. Вергелеса, який був посередником у корупційних відносинах між підприємцями та владою в Полтавській області.

Суддя, який вів цю справу, Струков А.Н. засудив Вергелеса до 4 років позбавлення волі (оскільки, за інформацією інтернет-порталу, докази СБУ були беззаперечними), але засуджений ані дня за ґратами не провів - тим же вироком судді Струкова А.Н. він отримав дворічну відстрочку з випробуванням. Також щодо Вергелеса не була застосована конфіскація майна, при цьому засуджений був затриманий при отриманні хабара в розмірі 67 тис. гривень. Потерпілий у цій справі оскаржив зазначений вирок в Апеляційному суді Полтавської області, але суддя Рябішин вирішив, що для скасування вироку немає підстав.