ЗМІ: Справа проти заступника мера Запоріжжя може мати політичний підтекст

Як заявив адвокат, Пустоваров не ховається від слідства і з самого початку заявляв про готовність співпрацювати

У середу, 27 грудня, заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Прокурори з'явилися прямо в лікарняну палату в обласній лікарні в Харкові, куди напередодні Пустоваров був госпіталізований з травмою спини, - повідомляє запорізьке видання «Индустриалка». Як заявив адвокат Ігор



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Анатолій Пустоваров

Як заявив адвокат, Пустоваров не ховається від слідства і з самого початку заявляв про готовність співпрацювати

У середу, 27 грудня, заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Прокурори з'явилися прямо в лікарняну палату в обласній лікарні в Харкові, куди напередодні Пустоваров був госпіталізований з травмою спини, - повідомляє запорізьке видання «Индустриалка».

Як заявив адвокат Ігор Чумаченко, Пустоваров не ховається від слідства і з самого початку заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

«Але прокуратурі десь там бачаться тапочки, кватирки, запоребрік з «денеерами», неіснуючий сніг в Запоріжжі, «відкати» і «дерибан», - вважає адвокат Чумаченко. - Насправді ця справа не варта паперу на якому написано звернення прокурора, а тим більше зусиль по створенню ролика на Ютюбі. Ті записи, які були оприлюднені ГПУ є нарізкою різних фрагментів розмов, частина з них взагалі ніколи не відбувалася, фрази вирвані з контексту. Будь-яка нормальна незалежна експертиза доведе неспроможність подібних «доказів».

За словами Чумаченка, «має місце банальне політичне «замовлення»: «Хтось в обласній владі намагається вибити Пустоварова з політичного життя Запоріжжя».

Версію адвоката підтримує і політичний експерт Іван Вільцанюк. На його думку, керівництво області намагається вибити Анатолія Пустоварова з майбутньої парламентської виборчої кампанії по одному з мажоритарних округів Запоріжжя.

«Не секрет, що вже почалася пристрілка до округів і визначилися фаворити. Пустоваров один з них. Потенційно йому міг протистояти один з керівників партії влади або навіть сам губернатор Костянтин Бриль. Ймовірно це і послужило причиною гучного розслідування», -заявив Вільцанюк.

Як стало відомо раніше, прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.