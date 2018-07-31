ЗМІ: США поділяють позицію РФ в її суперечці з Україною в Світовій організації торгівлі



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Вирішення спору між Україною та Росією цікавить США в контексті введення Трампом мит на сталь та алюміній

Сполучені Штати підтримали позицію Росії у спорі в Світовій організації торгівлі щодо блокування Москвою українського транзиту.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про справу, яка розглядатиметься пізніше в цьому році.

За даними видання, вирішення спору між Україною та Росією цікавить США в контексті введення президентом США Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній.

Справа в тому, що Росія закрила транзит для українських експортерів нібито з міркувань національної безпеки. Стаття 21 угоди про тарифи і торгівлю дозволяє членам СОТ вводити обмеження, які порушують їх зобов’язання, через потребу захистити національну безпеку.

Спираючись саме на цю статтю адміністрація Трампа ввела мита на сталь та алюміній.

«Не дивлячись на те, що США підтримують Україну в більшому територіальному конфлікті, США та Росія стверджують, що СОТ не має права розглядати справу щодо транзитних обмежень», — зазначає видання.

Втім, як сказала у інтерв’ю Politico колишня суддя СОТ Дженніфер Гіллман, ця стаття не є настільки широкою, як її трактує Адміністрація Трампа, і може використовуватися лише в ситуаціях, коли йдеться про ядерні матеріали, торгівлю військовим озброєнням чи оснащенням та під час війни чи інших «надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах».

Росія скористалася цим аргументом і у справі, рішення щодо якої було винесено СОТ у понеділок, 30 липня.

Джерело: Голос Америки