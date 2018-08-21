ЗМІ стверджують, що підозрюваний у справі Бабченка зізнався
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Борис Герман погодився співпрацювати зі слідством і пішов на угоду
Бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, визнав свою провину. Про це у вівторок, 21 серпня, повідомляє Цензор.Нет з посиланням на відразу декілька джерел.
Окрім того, він погодився піти на угоду зі слідством.
Однак умови угоди не розкриваються.
У свою чергу адвокат підозрюваного Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на підписку про нерозголошення.
6 серпня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.
Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.
Також в СБУ розповіли про інсценовані вбивства, які були до Бабченка.