ЗМІ стверджують, що підозрюваний у справі Бабченка зізнався



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Борис Герман пішов на догоду слідству

Борис Герман погодився співпрацювати зі слідством і пішов на угоду

Бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, визнав свою провину. Про це у вівторок, 21 серпня, повідомляє Цензор.Нет з посиланням на відразу декілька джерел.

Окрім того, він погодився піти на угоду зі слідством.

Однак умови угоди не розкриваються.

У свою чергу адвокат підозрюваного Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на підписку про нерозголошення.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Також в СБУ розповіли про інсценовані вбивства, які були до Бабченка.