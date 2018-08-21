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    ЗМІ стверджують, що підозрюваний у справі Бабченка зізнався

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    <span>Борис Герман пішов на догоду слідству</span> - ЗМІ стверджують, що підозрюваний у справі Бабченка зізнався
    Борис Герман пішов на догоду слідству

    Борис Герман погодився співпрацювати зі слідством і пішов на угоду

    Бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, визнав свою провину. Про це у вівторок, 21 серпня, повідомляє Цензор.Нет з посиланням на відразу декілька джерел.

    Окрім того, він погодився піти на угоду зі слідством.

    Однак умови угоди не розкриваються.

    У свою чергу адвокат підозрюваного Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на підписку про нерозголошення.

    6 серпня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

    Також в СБУ розповіли про інсценовані вбивства, які були до Бабченка.

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