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    ЗМІ: У Генічеську «замінували» ряд об’єктів

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    Вибухо-техніки перевіряють інформацію про закладання вибухівки у декількох місцях в Генічеську - ЗМІ: У Генічеську «замінували» ряд об’єктів
    Вибухо-техніки перевіряють інформацію про закладання вибухівки у декількох місцях в Генічеську

    Вибухо-техніки у Генічеську досліджують місця на наявність вибухівки

    На Херсонщині у курортному Генічеську поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію відділу комунікації поліції області.

    «О 09:48 в чергову частину обласного главку поліції надійшло повідомлення від диспетчера Держслужби з надзвичайних ситуацій про те, що на електронну адресу управління надійшов лист з інформацією про замінування ряду об’єктів у Генічеську. Для перевірки за вказаними адресами виїхали спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб обласного главку поліції, слідчо-оперативна група районного відділення поліції та представники інших екстрених служб», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі СБУ без відома злочинця деактивувала бомбу і провела фіксацію дій терориста. Як повідомляється, терорист намагався вчинити теракт. Вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.

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