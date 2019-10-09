ЗМІ: у США Зеленський зустрічався з Кисліним, якого пов’язують з відмиванням грошей соратників Януковича



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ЗМІ інформують, що зустріч відбулася в ресторані «Російська чайна»

Фірму Кисліна вважають причетною до відмивання грошей соратниками колишнього президента Віктора Януковича

Нещодавно під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним. Його фірму вважають причетною до відмивання грошей соратниками колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє The Insider за участю «Схем».

ЗМІ інформують, що зустріч відбулася в ресторані «Російська чайна». Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

Сем Кислін нібито зводив людей, ділився контактами, але й водночас, як стверджують журналісти, переслідував власні інтереси.

В інтерв'ю НТВ 1 вересня Кислін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.

Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.

У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.

Продавцем компанії була британська фірма Exbridge Properties L.P. За версією українського слідства, остання була пов'язана з компаніями «грошової пральні» олігарха-втікача Сергія Курченка та віце-прем’єра часів Януковича Сергія Арбузова.

Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кисліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду.

Кислін запевняв, що особисто ні з Курченком, ні з Арбузовим не знайомий.

Утім бізнесмен не міг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом. Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.

У серпні він приїхав в Україну і позиціонував себе як борця з корупцією.

Зазначимо, що арешт на активи ОЗУ Януковича 1,5 млрд доларів було накладено у 2014 році. Тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

У справі проходять 10 офшорних компаній. Спецконфіскація стала можлива після рішення Краматорського міськсуду, яке було засекречено.

Також повідомлялося, що 7 із 10 офшорних компаній оскаржували рішення в судах.

Кислін збирався судитися з Ощадбанком, де зберігалися активи Opalcore. Компанія фігурувала в системі відмивання грошей поплічниками Януковича. Погрожував звернутися до американського суду.