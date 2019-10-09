Трамп хоче перевірити співробітників Білого дому на детекторі брехні



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Трамп хоче з'ясувати, хто із співробітників спілкувався з пресою

Американський президент Дональд Трамп придумав спосіб, як перевіряти співробітників Білого дому на предмет шпигунства і витоку даних в ЗМІ.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставлених чиновників.

Як зазначає видання, Трамп запропонував перевірити працівників апарату на поліграфі. Ця ідея знову прийшла йому в голову його після недавньої ситуації через його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді два інформатора поскаржилися, що він нібито натиснув на лідера України та через це йому загрожує імпічмент.

Джерела розповіли, що Трамп кожен раз приходив в лють, коли дізнавався, що в ЗМІ просочувалася правдива і резонансна інформація. Також він постійно твердив про перевірки на поліграфі.

«Він хотів, щоб кожен співробітник проходив поліграф в будівлі, щоб з'ясувати, хто спілкувався з пресою», - уточнило джерело.

За словами джерела, деякі співробітники Білого дому пропонували пройти детектор брехні, щоб довести свою невинність після того, як їх підозрювали у витоку.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.