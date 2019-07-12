ЗМІ: в окупованому Криму вбили і закопали кримського татарина



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Фахрі Мустафаєву було 38 років

Зниклого 10 липня Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим

В окупованому Росією Криму знайдено вбитим зниклого 10 липня кримського татарина Фахрі Мустафаєва.

Про це повідомив у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.

«Зниклого вчора Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Араматноє», - розповів він.

З розповідей рідних Наматуллаєв дізнався, що в середу вранці, приблизно о 9:00, після розмови телефоном Фахрі зібрався і поїхав. Сказав, що у справах до Сімферополя. Однак через пів години з ним уже не було зв'язку.

За словами журналіста, Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька лишилися троє малолітніх дітей.