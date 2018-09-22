ЗМІ: В Уряді Польщі вважають, що посол України Андрій Дещиця перейшов «червону межу»



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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Посол України в Польщі Андрій Дещиця, на думку польських урядовців», перейшов «червону межу»

Між Україною і Польщею розгорається дипломатичний скандал

Заборона України для Польщі на проведення ексгумаційних робіт і «антипольський піар» Києва в Брюсселі, Берліні і Вашингтоні створюють негативну атмосферу у різних варшавських відомствах. Така атмосфера не дозволяє Польщі йти на якісь поступки Україні у сфері історичної пам'яті, повідомило DT.UA джерело в уряді Польщі, яке побажало залишитися неназваним.

«У Варшаві зростає розчарування Києвом, його підходами в політиці історичної пам'яті», — додало джерело.

За словами джерела, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця перейшов якусь червону межу, коли в ефірі польської радіостанції RMF24 заявив про те, що наша країна дозволить польській стороні провести ексгумаційні роботи лише після відновлення знищених українських пам'яток на території Польщі — в Пікуличах під Перемишлем і Монастирі біля Верхрати. При цьому Дещиця визнав, що заборона на проведення ексгумаційних робіт — емоційне рішення Києва, прийняте після того, як польська влада не відреагувала на знищення українських пам'яток.

«У Варшаві заяви посла Дещиці викликають огиду. Це оцінка не тільки керівництва МЗС, але й польського уряду», - зазначило джерело. Як пише DT.UA, у Польщі слова Дещиці сприйняли як шантаж. «Варшава не буде розмовляти з Києвом на умовах шантажу. Перш за все, з віце-прем'єром Павлом Розенком. Польща не довіряє українській стороні», — заявив співрозмовник видання.

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