ЗМІ: Закордонні паспорти разом з фігурантами «справи Скрипалів» могли отримати ще кілька співробітників розвідки РФ
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Російське видання «Фонтанка» з’ясувало деякі прізвища ймовірних працівників ГУ Генштабу РФ
Минуле людей, прізвища яких вдалося з’ясувати російським журналістам для сторонніх залишаються таємницею. Всі вони, пише «Фонтанка», отримували закордонні паспорти у відділі УФМС в Північному адміністративному окрузі Москви, і, схоже, жартома, вказали місцем проживання штаб-квартиру військової розвідки - Головне управління Генштабу Міноборони на Хорошевському шосе, передає «Эхо Москвы».
Як з'ясувало видання, є ще одна спільна деталь, як і в випадку з Русланом Бошировим і Олександром Петровим: всі вони люблять попарно літати за кордон і за фатальним збігом обставин часом опиняються в різних країнах під час знакових подій.
Наприклад, наступний за номером паспорт після Боширова отримав громадянин на прізвище Кримський. Він один з тих, хто вказав місцем проживання штаб-квартиру на Хорошевському шосе. Ще одне прізвище - Андреєв. Власник цього паспорта два роки тому літав до Сербії. Саме тоді влада сусідньої Чорногорії оголосили про те, що запобігла спробі перевороту, в підготовці якого замішані росіяни. Попутником Андреєва в Белград був громадянин Потьомкін. Громадянин з прізвищем Тарасов літав до Стамбула навесні минулого року, якраз в той момент, коли в Туреччині з візитом перебував Володимир Путін.
Один з власників подібного паспорту, Олександр Поляков, не відповів прямо на питання «Фонтанки», чи пов'язаний він з розвідкою, а лише сказав, що вже кілька років на пенсії. Судячи з його ж слів, він став пенсіонером у 53 роки.
Як повідомляв «Главком», команда незалежних розслідувачів The Bellingcat спільно з журналістами російського видання The Insider оприлюднили нові документальні підтвердження причетності Олександра Петрова і Руслана Боширова, підозрюваних в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері, до російської військової розвідки.