ЗМІ: паспорти вказують на причетність Боширова і Петрова до ГРУ



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Підозрювані в отруєнні Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов

Судячи з усього, співробітники ГРУ і правда отримують паспорти особливої серії, йдеться у розслідуванні

Команда незалежних розслідувачів The Bellingcat спільно з журналістами російського видання The Insider оприлюднили нові документальні підтвердження причетності Олександра Петрова і Руслана Боширова, підозрюваних в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері, до російської військової розвідки.

Раніше розслідувачі дізналися, що в базі Федеральної міграційної служби РФ відсутні дані про Олександра Петрова, його файл містить позначку «ц.т.» (цілком таємно). У файлі про Боширова, як вказується в новій частині розслідування, є той же гриф секретності, а також телефонний номер міністерства оборони РФ.

«Судячи з усього, співробітники ГРУ і правда отримують паспорти особливої серії - а якщо це так, то будь-який бажаючий, отримавши доступ до бази паспортів, може виявити всіх співробітників Головного управління Генштабу», - говорять розслідувачі.

Раніше спільне розслідування видань The Bellingcat та TheInsider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.

Джерело: Новое Время