ЗМІ: Зеленський зібрав міністрів і «слуг народу» на закриту нараду



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Володимир Зеленський провів нараду в Офісі президента

За інформацією ЗМІ, президент заявив про невиконані завдання і про завдання, які необхідно реалізувати

У Офісі президента відбулась нарада Володимира Зеленського з представниками Кабміну та фракції «Слуга народу».

Про це «РБК-Україна» повідомило джерело у парламенті.

За данними джерела, Олексій Гончарук сказав, що зарплати міністрів будуть обмежені. Вони будуть прив'язані до середньої зарплати по країні. Так, зарплати становитимуть три-п’ять середніх зарплат по країні.

«Кожен міністр відзвітував про виконану роботу. Президент заявив про невиконані завдання і про завдання, які необхідно реалізувати. Щодо премій «Нафтогазу» звернулися до Наглядової ради», - говорить джерело.

Крім того, на нараді з президентом обговорили реорганізацію Міністерства молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики продовольства України.

«Обговорили реорганізацію вугільної галузі, введення електронної акцизної марки на спирт», - повідомляє джерело.

Нагадаємо, вчора ввечері також відбулася закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій Верховної Ради.

До слова, прем’єрміністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого.