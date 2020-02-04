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    ЗМІ: Зеленський зібрав міністрів і «слуг народу» на закриту нараду

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    Володимир Зеленський провів нараду в Офісі президента - ЗМІ: Зеленський зібрав міністрів і «слуг народу» на закриту нараду
    Володимир Зеленський провів нараду в Офісі президента

    За інформацією ЗМІ, президент заявив про невиконані завдання і про завдання, які необхідно реалізувати

    У Офісі президента відбулась нарада Володимира Зеленського з представниками Кабміну та фракції «Слуга народу».

    Про це «РБК-Україна» повідомило джерело у парламенті.

    За данними джерела, Олексій Гончарук сказав, що зарплати міністрів будуть обмежені. Вони будуть прив'язані до середньої зарплати по країні. Так, зарплати становитимуть три-п’ять середніх зарплат по країні.

    «Кожен міністр відзвітував про виконану роботу. Президент заявив про невиконані завдання і про завдання, які необхідно реалізувати. Щодо премій «Нафтогазу» звернулися до Наглядової ради», - говорить джерело. 

    Крім того, на нараді з президентом обговорили реорганізацію Міністерства молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики продовольства України.

    «Обговорили реорганізацію вугільної галузі, введення електронної акцизної марки на спирт», - повідомляє джерело.

    Нагадаємо, вчора ввечері також відбулася закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій Верховної Ради.

    До слова, прем’єрміністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого.

    міністр Нафтогаз України депутат зарплата політика Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Міністерство молоді і спорту України Олексій Гончарук
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