Зниклу безвісти громадянку Німеччини відшукали на Донбасі



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Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, що на лінії розмежування

Жінка була дуже виснажена і не розуміла, де знаходиться

У прифронтовому селищі Донецької області правоохоронці виявили безвісти зниклу громадянку Німеччини, яка останнім часом жила в Києві.

Про це в середу повідомила пресслужба поліції області.

Зазначається, що жінка була дуже виснажена і не розуміла, де знаходиться.

«Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, що на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички і не розуміла, де вона знаходиться. Правоохоронці зігріли її теплим чаєм, нагодували.

Виявилося, що 34-річна громадянка Німеччини, яка проживає в Києві, більше місяця перебуває в розшуку як безвісти зникла», - йдеться в повідомленні.

Врятувати людину вдалося завдяки роботі поліцейської станції, яка була відкрита в переддень Нового року на території залізничної станції в селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району.