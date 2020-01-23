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    Зниклу безвісти громадянку Німеччини відшукали на Донбасі

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    <p>Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, що на лінії розмежування</p> - Зниклу безвісти громадянку Німеччини відшукали на Донбасі

    Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, що на лінії розмежування

    Жінка була дуже виснажена і не розуміла, де знаходиться

    У прифронтовому селищі Донецької області правоохоронці виявили безвісти зниклу громадянку Німеччини, яка останнім часом жила в Києві.

    Про це в середу повідомила пресслужба поліції області.

    Зазначається, що жінка була дуже виснажена і не розуміла, де знаходиться.

    «Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, що на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички і не розуміла, де вона знаходиться. Правоохоронці зігріли її теплим чаєм, нагодували.

    Виявилося, що 34-річна громадянка Німеччини, яка проживає в Києві, більше місяця перебуває в розшуку як безвісти зникла», - йдеться в повідомленні.

    Врятувати людину вдалося завдяки роботі поліцейської станції, яка була відкрита в переддень Нового року на території залізничної станції в селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району.

    Національна поліція України Київ Німеччина Донеччина жінка
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