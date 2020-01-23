В Одесі поліцейський збив пенсіонерку з дитиною, які перебігали дорогу



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За попередньою інформацією, поліцейський був тверезий

Жінка і дитина перебігали дорогу в невстановленому місці, при цьому поряд з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід

В Одесі поліцейський ввечері в середу, 22 січня, збив пенсіонерку з дитиною. Жінка госпіталізована, дитина не постраждала.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що жінка і дитина перебігали дорогу в невстановленому місці на розі вулиць Преображенської і Дерибасівської. При цьому поряд з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід.

Внаслідок аварії жінка отримала травми і була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних пошкоджень не отримала.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з ДТП і керівництво інспекції за особовим складом ГУНП. За попередньою інформацією, водій був тверезий.

Про подію поінформували співробітників Управління внутрішньої безпеки ДВБ і міжрегіонального відділу ДБР.

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