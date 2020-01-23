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    В Одесі поліцейський збив пенсіонерку з дитиною, які перебігали дорогу

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    За попередньою інформацією, поліцейський був тверезий - В Одесі поліцейський збив пенсіонерку з дитиною, які перебігали дорогу
    За попередньою інформацією, поліцейський був тверезий

    Жінка і дитина перебігали дорогу в невстановленому місці, при цьому поряд з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід

    В Одесі поліцейський ввечері в середу, 22 січня, збив пенсіонерку з дитиною. Жінка госпіталізована, дитина не постраждала.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області. 

    Зазначається, що жінка і дитина перебігали дорогу в невстановленому місці на розі вулиць Преображенської і Дерибасівської. При цьому поряд з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід.

    Внаслідок аварії жінка отримала травми і була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних пошкоджень не отримала.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група з ДТП і керівництво інспекції за особовим складом ГУНП. За попередньою інформацією, водій був тверезий.

    Про подію поінформували співробітників Управління внутрішньої безпеки ДВБ і міжрегіонального відділу ДБР.

    До слова, на стоянці супермаркету в Києві водійка Porsche побила шість автівок.

    Також повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці.

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