Зниження у платіжках - до 31%. У Кабміні розповіли, скільки підприємств провели перерахунок



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Розмір перерахунку залежить в першу чергу від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити

Перерахунок платіжок змогли провести вже 143 підприємства у 21 області України, а також у місті Києві. Це сталося завдяки ухваленій урядом Гончарука постанові №1082. Таку інформацію надали в Міністерстві розвитку громад та територій, передає Урядовий портал.

«Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях всі без винятку теплокомуненерго перерахували платіжки. Найбільшого відсотка перерахунку досягли у місті Вільнянськ Запорізької області – тут суму в платіжці знизили на 31%», - повідомляється у публікації.

Друге і третє місце посіли селище міського типу Межова Дніпропетровської області та місто Білгород-Дністровський Одеської області, в них платіжки знизилися на 29% і 28% відповідно.

Нагадаємо, що ухвалена урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.

«Розмір перерахунку залежить в першу чергу від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більший можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети та інше», - повідомляє Урядовий портал.

Раніше повідомлялося, що українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ.

Нагадаємо, нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично, населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну.

Механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО діятиме до 1 травня 2020 року - від цієї дати. НАК «Нафтогаз України» більше не відвантажуватиме газ регіональним постачальникам безкоштовно. Ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним.

Так, у січні 2019 року ціна на газ для населення з ПСО була 6263 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ, а для промисловості - 9019 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Цього ж року ціна на газ для населення 4650 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (5580 з ПДВ), а для промисловості - 5500 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (6600 з ПДВ).

Відтак, українці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зекономлять за січень 25%.