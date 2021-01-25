Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 1 лютого

У зв’язку з пандемією коронавірусу Міністерство освіти і науки України розглядає три варіанти проведення Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Міністерство освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 1 лютого.

«Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій», – резюмував очільник МОН.

Він також підкреслив, що цьогоріч ЗНО нікуди не зникає і буде проведено за визначеними нормами.

«Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України», – заявив Шкарлет.

Як повідомлялося, мовний омбудсмен сказав, коли українська стане обов’язковою мовою ЗНО.