ЗНО скасовано: вступна кампанія відбудеться за спецпроцедурою

Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік

Вступ до вишів цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО

Верховна Рада скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Як повідомляє сайт «Слуги народу», вступна кампанія відбуватиметься за спеціальною процедурою, механізм ще розробляють.

Згідно з прийнятим законопроектом № 7132:

випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації;

вступ до вишів цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти, нардепа Юлії Грішиної, рішення про скасування ЗНО вимушене, оскільки інфраструктура, особливо навчальні заклади, знаходяться під загрозою російських обстрілів.

«Вступна кампанія до українських вишів в цьому році не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне - прозорий механізм вступу», – додала вона.

Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік.

Раніше повідомлялося, що в Україні пропонували скасувати ЗНО через воєнний стан і російське вторгнення.