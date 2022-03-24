  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЗНО скасовано: вступна кампанія відбудеться за спецпроцедурою

    Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік - ЗНО скасовано: вступна кампанія відбудеться за спецпроцедурою
    Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік
    фото з відкритих джерел

    Вступ до вишів цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО

    Верховна Рада скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Як повідомляє сайт «Слуги народу», вступна кампанія відбуватиметься за спеціальною процедурою, механізм ще розробляють.

    Згідно з прийнятим законопроектом № 7132:

    • випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації;
    • вступ до вишів цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

    За словами голови підкомітету з питань вищої освіти, нардепа Юлії Грішиної, рішення про скасування ЗНО вимушене, оскільки інфраструктура, особливо навчальні заклади, знаходяться під загрозою російських обстрілів.

    «Вступна кампанія до українських вишів в цьому році не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне - прозорий механізм вступу», – додала вона.

    Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік.

    Раніше повідомлялося, що в Україні пропонували скасувати ЗНО через воєнний стан і російське вторгнення.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада ЗНО-20212 війна воєнний стан навчання Україна окупація школярі #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗНО скасовано: вступна кампанія відбудеться за спецпроцедурою